Ennesimo infortunio della stagione: a Ballando con le stelle una coppia rischia grosso. Cosa è successo? L’annuncio.

Questo è l’anno degli infortuni a Ballando con le stelle. L’ultima edizione del programma di Milly Carlucci sta avendo non pochi intoppi, e qualche coppia è persino giunta alla decisione di ritirarsi. Questo è il caso di Nina Zilli che ha scelto di abbandonare a malincuore la gara a causa di un infortunio alle costole e del dolore a un piede.

Ma le sfortune non sono finite qui. Infatti, la notizia di un nuovo infortunio è arrivata nelle scorse ore: Sonia Bruganelli ha un’altra costola fratturata.

Ballando con le stelle: brutte notizie per Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, concorrente di Ballando con le stelle, ha riportato un nuovo infortunio che rischia di compromettere il suo percorso nello show.

La produttrice televisiva, ex moglie di Paolo Bonolis, si è fratturata per la terza volta una costola, annunciando la triste notizia tramite le storie su Instagram.

Sonia Bruganelli

Durante le prove per la prossima esibizione, Bruganelli ha avuto un nuovo incidente, confermando che “Siamo a quota tre fratture”.

Solamente poche settimane fa, infatti, Sonia aveva annunciato di essersi fratturata due costole durante le prove con il ballerino Carlo Aloia.

Ballando con le stelle: Sonia Bruganelli verso il ritiro

Sonia Bruganelli e il suo partner Carlo Aloia stanno preparando una nuova coreografia, che potrebbe essere un tango secondo le indiscrezioni dei fan.

Tuttavia, le sue condizioni fisiche rappresentano una sfida significativa. Nonostante due precedenti fratture al costato, l’ex opinionista del Grande Fratello è sempre scesa in pista, dimostrando grande determinazione e professionalità.

Ma dalle storie Instagram pubblicate, sembrerebbe proprio che Bruganelli sia intenzionata ad andare fino in fondo alla gara. Infatti, ai suoi fan ha detto: “Sabato ci aspetta una grande prova, la coreografia è complicata ma ce la faremo. Continuate a sostenerci e a votare per noi“.

La vedremo sabato in pista? Non ci resta che attendere per scoprirlo.