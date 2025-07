Ballando con le Stelle, lo smacco di Carlucci: nel cast la bellissima figlia della conduttrice Mediaset

Ballando con le Stelle è uno dei programmi televisivi più visti e apprezzati in assoluto, e adesso fa chiacchiera moltissimo di sé.

Ballando con le Stelle è uno dei programmi televisivi più riusciti e apprezzati in assoluto. Soprattuto grazie alla conduzione di Milly Carlucci e al contributo dei suoi grandi protagonisti, tanto dei partecipanti alle sfide di ballo quanto dei giudici e del pubblico.

Tutte queste personalità contribuiscono non poco al successo del programma, che è aiutato anche da un format che ogni anno attira milioni e milioni di telespettatori e telespettatrici direttamente da tutta Italia.

Il che è successo questa volta, anche se pare che chi si aggiungerà al cast – o per meglio dire, che potrebbe aggiungersi – è la bellissima figlia di una conduttrice che lavora a Mediaset: scopriamo di chi stiamo parlando.

Milly Carlucci pensa alla figlia della conduttrice Mediaset: potrebbe finire nel cast

“Sognando…Ballando con le Stelle” è un programma televisivo che non ha goduto di un successo a livello di ascolti. Probabilmente non è riuscito ad attirare l’attenzione del pubblico come Milly Carlucci si sarebbe aspettata, o per meglio dire avrebbe sperato che accadesse. In ogni caso, c’è grande attesa per la nuova edizione, con la presentatrice della trasmissione che vuole creare un cast davvero di altissima qualità. Affidandosi anche a qualche nome altisonante, come riportato da lanostratv.it.

Milly Carlucci e Paolo Belli – www.donnaglamour.it

Come quello di Chanel Totti, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi. In più, vorrebbe a tutti i costi con sé nella prossima edizione anche Barbara d’Urso, che da quando si è separata da Mediaset in seguito all’esperienza alla guida di Pomeriggio Cinque, non è più apparsa in tv. Potrebbe fare ritorno nel 2026, magari, non per un’intervista ma per essere coinvolta direttamente in un nuovo, entusiasmante progetto. Chanel Totti e Barbara d’Urso non sono gli unici nomi che circolano. Ci vengono in mente anche quelli di Melissa Satta e Lorena Bianchetti, senza dimenticare – come riportato da Giuseppe candela su Chi c’è – Martina Colombari, arrivata a festeggiare i suoi primi cinquant’anni.

Non dovrebbe esserci invece Flavio Insinna, ma in ogni caso è chiaro che l’obiettivo di Milly Carlucci è quello di creare il cast più eccellente e ambizioso possibile, magari sfruttando gli apprezzamenti che riguardano costantemente il suo ottimo lavoro con Ballando con le Stelle. Il 2025 non è stato forse l’anno che avrebbe desiderato, ma c’è tempo eccome per rifarsi nel 2026, magari con qualche cambiamento davvero notevole da applicare a un format che ha sempre funzionato molto bene.