Myrta Merlino, la decisione era nell’aria, ora è ufficiale: Mediaset ha annunciato il suo futuro

Sembra essere arrivata un’importante decisione riguardante Myrta Merlino: l’annuncio è davvero rilevante, di cosa si tratta.

Myrta Merlino è una grande professionista, molto apprezzata dai telespettatori e dalle telespettatrici. Una personalità della televisione italiana e dello spettacolo che piace un sacco anche agli addetti ai lavori.

Di recente, ha fatto molto parlare di sé per il suo futuro. Adesso sappiamo qualcosa di più, o per meglio dire c’è qualche indiscrezione in più da tenere in considerazione grazie al portale televisivo DavideMaggio.it, che ha messo nuovamente al centro dell’attenzione la famosa giornalista.

Viene quindi ritoccata la versione dei fatti sul suo presunto allontanamento da Mediaset, scopriamo allora che cosa è effettivamente accaduto e come stanno le cose in questo momento.

Myrta Merlino-Mediaset, come stanno le cose veramente

La decisione di non condurre nella prossima stagione televisiva Pomeriggio Cinque sarebbe stata la sua e non della famosa rete televisiva. In ogni caso, di addio non sembra proprio che se ne possa parlare allo stato attuale. Anzi, sempre per DavideMaggio.it pare proprio che la presentatrice abbia raggiunto un nuovo accordo di rinnovo per il contratto proprio con Mediaset. Anche se sembra a dir poco possibile che non conduca più Pomeriggio Cinque, non dovrebbe comunque lasciare Mediaset a breve.

Myrta Merlino – www.donnaglamour.it

Che ruolo svolgerà, allora, la nota giornalista nel 2025/26? Assolutamente lecito chiederselo, soprattutto dopo il rinnovo di contratto. Tanti i rumors sul suo futuro, tuttavia sembra che non sia stato deciso ancora niente a riguardo. Soltanto nelle prossime settimane verrà scelto quale programma affidargli. Di certezze, però, nemmeno l’ombra. Si tratta sicuramente di uno dei temi del futuro di Mediaset e di Myrta Merlino, che comunque non sembra affatto in procinto di dover smettere di lavorare nell’azienda italiana da un momento all’altro. La sua carriera in Mediaset è iniziata quando ha lasciato La7 per passare su Rete 4 e condurre un talk show politico serale.

Dopo che Barbara d’Urso è stata improvvisamente allontana da Pomeriggio Cinque, però, è stata chiamata Myrta Merlino per sostituire la precedente conduttrice. Gli ascolti non hanno dato ragione a Mediaset, che ha praticamente sempre perso il confronto rispetto a La vita in diretta presentato sulla Rai da Alberto Matano. In ogni caso, rimane assolutamente una professionista esemplare, molto apprezzata e che non abbiamo dubbi avrà altre chance di fare grandi cose in futuro all’interno della rete televisiva fra le più apprezzate e famose in tutta Europa. In attesa, chiaramente, di scoprire quale altro programma condurrà in futuro.