Costumi da donna: i trend dell’anno

L’estate è iniziata, ma c’è ancora tempo per pensare ai costumi da sfoggiare in spiaggia.

Quali sono i trend di beachwear del momento? Scopriamone assieme alcuni nelle prossime righe di questo articolo!

Viva il pizzo!

Un trend che si conferma saldo dopo diversi anni è quello che vede in primo piano il pizzo e, di fatto, trova un punto d’incontro tra beachwear e lingerie. Questa tendenza all’insegna della sensualità continua ad affascinare e a dimostrazione di ciò è possibile chiamare in causa le proposte dei principali e-commerce di abbigliamento femminile.

I bikini in macramè sul sito di Enkris, uno dei principali punti di riferimento in Italia per chi fa shopping online di abbigliamento da mare, vanno non a caso a ruba e, al primo sguardo, ricordano elegantissimi capi di biancheria intima.

Righe, che passione

Un altro trend che sta già segnando la storia della moda di quest’estate riguarda le righe, un felicissimo ritorno all’estetica degli anni del boom economico.

Dallo stile nautico a quello preppy, sono diversi i mood che vedono questo motivo protagonista assoluto. Entrando nel vivo dei colori, tra i principali spicca il rosso, perfetto per chi ama i costumi classici, ma anche le righe che accostano cromie come il carta da zucchero e tinte affini.

Dettagli nichel free

Una tendenza che quest’anno domina incontrastata quando si parla di costumi da bagno donna riguarda i dettagli in metallo rigorosamente nichel free.

La vera qualità di un capo beachwear passa anche dall’attenzione a questo aspetto, che permette comunque di non mettere in secondo piano l’estetica (gli accessori in metallo, infatti, vengono scelti in modo da garantire il mantenimento dei colori anche a fronte dell’esposizione al sole).

Il romanticismo della rosa

Un altro trend da conoscere se si punta, comprensibilmente, ad acquistare costumi da bagno femminili alla moda riguarda la rosa.

Con il suo fascino romantico inossidabile, la regina dei fiori è già protagonista dei look da spiaggia della bella stagione in corso e, ricordiamolo pure a voce alta, fa la differenza quando l’obiettivo è esaltare al massimo la propria femminilità.

Ragazze in beachwear Enkris – www.donnaglamour.it

Intero cut-out

Come tutte le estati, anche questa bella stagione 2025 si contraddistingue per alcune interessanti conferme relative ai costumi da bagno da donna. Nell’elenco di quelli più trendy, non si possono non prendere in considerazione gli interi cut-out, perfetti per valorizzare il fisico dopo i mesi di fatica in palestra.

Consiglio importantissimo: anche se la porzione di pelle esposta è minima, è il caso di mettere comunque la crema solare, scegliendola sulla base del proprio fototipo.

Costumi con applicazioni floreali

Non c’è che dire: le tendenze relative ai costumi da donna per questa bella stagione 2025 sono tante e interessanti. Oltre a quelle che abbiamo appena menzionato, è il caso di citare pure gli ottimi numeri dei costumi interi con applicazioni floreali, rose in particolare.

Soprattutto quelle che corrono lungo il décolleté, rappresentano un dettaglio che è delizioso trionfo di romanticismo.

In merito ai colori ricordiamo che, se negli anni scorsi la tendenza dominante era quella degli interi con decorazioni floreali e cromie neutre, l’estate 2025 vede in primo piano le decorazioni appena menzionate che impreziosiscono costumi di tinte accese, vere e proprie dichiarazioni d’intenti per un’estate che racconta di sentimenti come la gioia e l’entusiasmo.

Costume intero nero e burro, quando la semplicità è la risposta giusta

La semplicità del nero che è sempre la risposta giusta quando si punta a farsi ricordare.

La ritroviamo tra i must relativi ai costumi femminili in questa stagione calda 2025, protagonista in particolare del costume intero.

Questo evergreen, nel momento in cui l’occhio cade su dettagli preziosi come le spalline larghe, da scegliere in una variazione elegante e sempre super trendy, color burro, comunica quella raffinatezza rétro che amiamo ancora tanto.