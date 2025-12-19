Ballando con le Stelle, il premio finale spiazza: cosa porta a casa il vincitore

Cosa si vince a Ballando con le Stelle? Il programma prevede un premio completamente diverso rispetto a quello di altri talent.

In onda dal 2005, Ballando con le Stelle continua ad appassionare il grande pubblico. Il merito sicuramente è di Milly Carlucci e dei concorrenti che seleziona di anno in anno. Ma, cosa si vince nello show danzante di Rai1? In merito al premio, Viale Mazzini è stata chiara fin dall’inizio.

Ballando con le Stelle, cosa si vince: il premio

Era il 2005, quando Milly Carlucci debuttava su Rai1 con Ballando con le Stelle. Un talent in cui a mettersi alla prova con la danza sono i Vip, accompagnati da maestri di ballo che talvolta sudano sette camice per portare in scena una coreografia decente. Il format ha avuto subito un grande successo e, a distanza di tanti anni, continua ad appassionare il grande pubblico. Ma cosa si vince? E’ previsto un premio in denaro?

Fin dalla primissima edizione, la Rai è stata molto chiara in merito: il concorrente che trionfa non ha diritto ad alcun montepremi. A differenza di altri talent, a Ballando con le Stelle non si vincono soldi, ma soltanto il trofeo. Ovviamente, è compresa pure la visibilità che fa sempre comodo a tutti i partecipanti, dai Vip che si mettono in gioco ai ballerini professionisti, passando per i giurati.

Ballando con le Stelle: il cachet dei concorrenti

Anche se a Ballando con le Stelle non si vince nulla, i concorrenti guadagnano comunque qualcosa oltre alla visibilità e al trofeo. Per ogni partecipante, così come avviene per i giurati, è previsto un cachet. Pure in questo caso, però, la Rai è stata molto chiara: massimo 30mila euro a persona per ogni edizione, più rimborso spese.

Secondo voci di corridoio, 30mila euro sono destinati ai concorrenti più famosi e si va via via a scendere in base alla popolarità. I ballerini professionisti, invece, dovrebbero incassare circa 4mila euro a puntata, a cui bisogna aggiungere il classico rimborso spese.