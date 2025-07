Bagaglio, perché nastri e targhette possono causare problemi in aeroporto

In aeroporto, possono nascere vari problemi a causa di un bagaglio sul quale sono apposti nastri e targhette: le cause dei disguidi.

Per riconoscere facilmente la propria valigia sul nastro trasportatore, molti viaggiatori commettono un errore che può avere conseguenze più serie del previsto: applicare nastri colorati, fiocchi e targhette decorative al bagaglio. Elementi sul bagaglio che possono provocare, infatti, non pochi problemi in aeroporto. Scopriamo quali sono.

Bagaglio, nastri e targhette possono provocare problemi

Negli aeroporti moderni, il flusso dei bagagli è interamente automatizzato e regolato da scanner ottici e sensori RFID che leggono codici a barre standardizzati.

Questi sistemi sono progettati per operare con la massima efficienza, ma proprio per questo non tollerano anomalie ed ostacoli nel processo.

L’aggiunta di nastrini, fiocchi, adesivi ed altri accessori decorativi, infatti, può alterare la visibilità dell’etichetta ufficiale applicata dalla compagnia aerea, impedendo agli scanner di identificare correttamente il bagaglio.

Passeggera in aeroporto con passaporto e valigia

In molti casi, la presenza di questi elementi comporta l’interruzione della catena automatica e l’intervento manuale da parte del personale.

Nei fatti, dunque, possono verificarsi ritardi, controlli aggiuntivi e, nel peggiore dei casi, smarrimento e spedizione errata del bagaglio. Inoltre, qualsiasi modifica esterna e decorazione non ammessa può attirare l’attenzione degli addetti alla sicurezza, creando sospetti e inducendo più controlli da parte del personale addetto.

Come riconoscere il proprio bagaglio senza correre rischi

È comprensibile voler identificare facilmente la propria valigia, soprattutto in scali affollati ed in presenza di bagagli simili.

Esistono, però, soluzioni più sicure: tra queste, sicuramente quella di scegliere valigie con colori accesi o design particolari, che si distinguono facilmente, anche da lontano, ma senza elementi che possano compromettere la lettura ottica.

Un’altra opzione è utilizzare esclusivamente le etichette ufficiali fornite dalle compagnie aeree o inserire i propri dati personali all’interno della valigia, in un punto apribile solo in caso di necessità.

In alternativa, si possono utilizzare coperture protettive personalizzate – progettate per lasciare completamente libera l’etichetta di tracciamento.