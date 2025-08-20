Vai al contenuto
Iscriviti alla nostra newsletter

“Avere la puzza sotto il naso”: perché si dice così e cosa significa davvero

uomo punto di domanda dubbio

Perchè si dice “avere la puzza sotto il naso”: un’espressione colorita per indicare chi guarda tutti dall’alto in basso.

Tra i modi di dire più curiosi della lingua italiana – insieme a “avere la coda di paglia” e molti altri – c’è anche “avere la puzza sotto il naso“. Si tratta di una frase idiomatica utilizzata per descrive qualcuno che assume atteggiamenti di altezzosità o snobismo nei confronti delle altre persone. Ma da dove arriva questa curiosa espressione? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua origine.

  • Origine: dall’italiano
  • Quando si usa: per descrivere qualcuno che assume un atteggiamento snob

“Avere la puzza sotto il naso”: l’origine

Come detto, l’espressione “avere la puzza sotto il naso” si riferisce a una condotta arrogante e a atteggiamenti di superiorità ingiustificata. L’origine di questa frase idiomatica è legata al linguaggio del corpo di chi manifesta disgusto o fastidio. Infatti, quando una persona percepisce un cattivo odore, istintivamente solleva il naso e storce la bocca.

ragazza cartello con punto di domanda

Da questo gesto nasce l’immagine di qualcuno che, anche senza un vero motivo, tiene il naso “all’insù”, come se stesse costantemente sentendo qualcosa di sgradevole: un comportamento che richiama appunto la puzza. Questo atteggiamento, se prolungato o ostentato, diventa simbolo di alterigia e superiorità. L’espressione si è quindi consolidata nel tempo per indicare chi si comporta in modo snob, rifiutando o disprezzando ciò che considera inferiore.

Un modo di dire ancora attuale

“Avere la puzza sotto il naso” continua a essere una frase molto usata nella comunicazione quotidiana, specialmente per descrivere atteggiamenti arroganti o distaccati, anche in ambito scolastico, lavorativo o sociale. Si usa spesso anche con un tono ironico per ridimensionare l’atteggiamento di chi si crede migliore degli altri senza averne reali motivi.

È un modo efficace per richiamare all’umiltà e per sottolineare che un comportamento altezzoso può risultare sgradevole agli occhi altrui. In fondo, nessuno ama relazionarsi con chi “ha sempre la puzza sotto il naso”.

Riproduzione riservata © 2025 - DG

ultimo aggiornamento: 7 Luglio 2025 10:34

Bancomat, cambia tutto: addio ai vecchi sportelli ATM anche in Italia