Aurora Ramazzotti nella bufera: “Non li mostri perché non sono famosi”

Aurora Ramazzotti criticata per non mostrare mai i nonni paterni del figlio Cesare sui social. Si scatena la bufera social.

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è finita al centro di un acceso dibattito social. L’influencer, diventata mamma del piccolo Cesare nel 2023, ha pubblicato alcuni scatti sui social in cui il bimbo appare insieme ai celebri nonni materni, ma ancora una volta l’assenza dei nonni paterni ha scatenato polemiche. Alcuni utenti hanno attaccato la figlia di Michelle Hunziker, ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Aurora Ramazzotti: accuse e critiche social

Molti utenti si sono chiesti se l’assenza dei nonni paterni dai post social sia casuale o legata al fatto che i genitori del compagno di Aurora, Goffredo Cerza, non siano personaggi famosi.

“I nonni paterni non esistono solo perché non sono noti al pubblico?” è il commento più ricorrente sotto l’ultimo post dell’influencer, che mostra Cesare con nonno Eros in studio di registrazione e con nonna Michelle a sfogliare vecchi album di famiglia.

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti viene criticata per il suo modo di gestire la propria immagine online. Alcuni utenti l’accusano di voler imitare sua madre Michelle Hunziker, mentre altri sostengono che senza l’appoggio di una famiglia così famosa non avrebbe avuto lo stesso seguito mediatico.

Aurora Ramazzotti e l’esposizione mediatica: un’arma a doppio taglio

Da sempre molto presente sui social, Aurora condivide momenti privati e pubblici della sua vita, attirando inevitabilmente attenzione, sia positiva che negativa. Il caso dei nonni paterni di Cesare ne è solo l’ultimo esempio.

Se da un lato l’influencer raccoglie consensi per la sua sincerità e spontaneità, dall’altro continua a essere giudicata per ogni scelta personale.

Essere figlia d’arte, in questo caso, sembra non alleggerire il peso del giudizio del pubblico, ma renderlo ancor più spietato. L’influencer risponderà alle critiche degli utenti social? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.