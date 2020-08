Le star sono famose non solo per viziare se stesse, ma anche per riempire di coccole lussuose i loro piccoli: scopri quali sono i doni più costosi delle piccole celebrità.

Scopriamo i regali più assurdi che mamma e papà riservano alle loro piccole star, forse assecondando qualche capriccio o forse, chissà, per gonfiare lo stuolo di gossip e di curiosi attorno alle piccole celebrità. Dagli zoo privati ai gioielli preziosi: ecco tutti i curiosi doni di questi bambini.

I regali dei figli delle star

– Kim Kadashian è una delle star più eleganti e chiacchierate di Hollywood, poteva essere da meno la sua bambina? Oltre a gioielli e abiti principeschi North, questo il nome della primogenita, ha ricevuto una tiara interamente ricoperta di diamanti, una replica perfetta del suv del padre Kanye West e un’intera ala della casa dedicata a lei, con pavimenti in marmo e cucina privata.

Beyoncé

– Sembra che Beyoncè abbia utilizzato per la sua primogenita Blue Ivy una vasca interamente ricoperta di swarovski, donatale dall’amica ex Destiny’s Child Kelly Rowland. Blue Ivy ha anche ricevuto una barbie dal valore di qualche migliaia di dollari, interamente tempestata di diamanti.

– Per la piccola Suri, prima e unica figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, i genitori si sono rivolti a niente meno che Christian Louboutin, celebre stilista di calzature francese, per confezionare alla piccina il primo paio di scarpe col tacco. La bambina aveva solo un anno e mezzo all’epoca.

– Jennifer Lopez ha fatto allestire una sala giochi sul proprio jet privato, per i gemellini Maximillian ed Emme, avuti con Marc Anthony nel 2008.

Angelina Jolie e Brad Pitt

– Brad e Angelina hanno regalato a Zahara una festa di compleanno da vera principessa per un valore di circa 20mila dollari. Per il secondogenito, Pax, la coppia ne ha spesi 7mila, prendendo parte con il resto della numerosa prole a una crociera lussuosa. La coppia ha anche fatto sistemare uno zoo in casa propria, così da accontentare l’interesse dei propri figli nei confronti del mondo naturalistico.

– Lourdes, la figlia di Madonna, oltre ad aver sempre ricevuto una “paghetta” settimanale di qualche migliaio di dollari, finché è andata scuola lo ha fatto usando la Limousine!