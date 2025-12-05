Vai al contenuto
Iscriviti alla nostra newsletter

Assegno Unico 2026: aumenti in arrivo e nuove soglie ISEE

famiglia mamma papa figlia

Assegno Unico: le famiglie italiane avranno importi più alti con la rivalutazione dell’anno nuovo. Le nuove regole ISEE.

L’Assegno Unico Universale – nel 2026 – avrà una serie di incrementi. La rivalutazione fissata dall’ISTAT all’1,4% inciderà, infatti, sugli importi mensili e sulle soglie ISEE necessarie per accedere al beneficio. Un adeguamento molto atteso, considerato il fatto che il sostegno rappresenta, ad oggi, la principale fonte di aiuto per i figli a carico, riconosciuto a tutti i nuclei indipendentemente dal reddito, con una modulazione che cambia proprio in base all’indicatore economico.

Rivalutazione ISEE e nuovi importi: cosa cambia dal 1° gennaio

Il primo elemento da considerare riguarda l’innalzamento delle soglie ISEE che danno accesso agli importi estremi dell’Assegno Unico.

Per ottenere il valore massimo si passa da 17.227,33 a 17.468,51 euro, adeguamento modesto ma necessario per tenere conto dell’inflazione.

documento isee
documento isee

Sul fronte opposto, la soglia per ricevere l’importo minimo sale a 46.230,35 euro, rispetto ai precedenti 45.595,02.

L’effetto più atteso riguarda naturalmente gli importi mensili. Dal gennaio 2026 l’assegno massimo per ciascun figlio minorenne raggiungerà i 203,81 euro, mentre il minimo sarà di 59,83 euro.

Aumenti anche per figli con disabilità e maggiorenni

La rivalutazione coinvolge anche le maggiorazioni riconosciute nei casi di disabilità. Per i figli non autosufficienti si arriva a 122,28 euro, mentre per le situazioni di disabilità grave l’importo sale a 110,63 euro.

Nel caso di condizioni medio-gravi si passa a 99,06 euro.

Crescono, seppur leggermente, anche le integrazioni per i figli successivi al secondo, per le madri under 21 e per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.

Per i figli maggiorenni mantenuti agli studi o impegnati in percorsi formativi, l’importo massimo sale a 99,06 euro e quello minimo a 30,42 euro.

Riproduzione riservata © 2025 - DG

ultimo aggiornamento: 4 Dicembre 2025 10:28

Bonus mamme 2025: domanda in scadenza