La primavera si avvicina ed è giunto il momento di iniziare a prendersi cura dei capelli e della pelle, che durante l’inverno sono stati danneggiati dalle basse temperature e dall’assenza di luce.

Dunque è bene affrontare al meglio questo periodo di transizione per non arrivare impreparati all’estate.

Proponiamo di seguito diversi consigli per aiutare a rinforzare pelle e capelli:

Utilizzare trattamenti scrub e peeling per risvegliare e distendere la cute: infatti le basse temperature invernali e la ricca alimentazione tendono a rovinare la pelle provocando rossore e secchezza con una maggiore produzione di sebo che favorisce le imperfezioni. Attraverso l’utilizzo di scrub e peeling la pelle viene risvegliata e rinnovata permettendo di riattivare la microcircolazione

Fare attenzione alla cura delle labbra: in questo caso il balsamo per le labbra risulta un prodotto fondamentale per ammorbidire e rimpolparle

Utilizzare creme per il viso soprattutto quelle con una texture leggera che riescono ad idratare senza appesantire e ungere la pelle. Inoltre è bene optare per prodotti che eliminano opacità e colorito spento dovuti alla carenza di vitamina D

Rinforzare i capelli attraverso l’utilizzo di maschere: per evitare che con l’arrivo della primavera i capelli si spezzino o cadano è fondamentale utilizzare maschere condizionanti con complessi multi-vitaminici di amminoacidi che riescono a donare morbidezza e lucentezza persa durante i mesi invernali

Make-up primaverile

Tutte queste accortezze sono importanti per idratare e rinforzare la pelle così da poter utilizzare il make-up: ogni stagione infatti ha una serie di colori che si abbina perfettamente alle caratteristiche cromatiche mettendo in risalto i punti di forza di ogni persona.

È bene optare per tinte calde e brillanti che possono spaziare da un look minimal ad uno più elaborato e complesso. Tra i vari colori che possiamo citare ci sono sicuramente: il bronzo, il cammello, il viola, il turchese, il corallo e il verde erba.

Per le labbra è possibile utilizzare colori più forti come fucsia, rosa lampone o rosso caldo.

Per le guance si può optare per un tocco di blush rosa caldo con una sfumatura di rosa dorato.

Affidati alla Bio Boutique La Rosa Canina

Vuoi affidarti a qualità e sicurezza per la cura della tua pelle?

Scegli i prodotti della Bio Boutique La Rosa Canina: un negozio on-line che è molto più di un semplice shop, un punto di riferimento nel settore del beauty in Italia e non solo, dove ogni giorno puoi trovare tutto ciò che ti occorre ai prezzi più vantaggiosi.

Bio Boutique La Rosa Canina è rivenditore ufficiale Alkemilla: un brand italiano di cosmesi e make-up che ha una vastissima scelta di prodotti biocertificati e testati sui metalli pesanti (nickel tested, cromo e cobalto) e produce anche solari con filtri chimici.

Bio Boutique La Rosa Canina è anche rivenditore ufficiale:

Purobio Cosmetics: brand italiano di make-up e cosmetici biocertificati, vegan e nickel tested. I prodotti Purobio sono inoltre senza glutine e ideali per le persone con la pelle particolarmente sensibile o reattiva alle allergie.

Mesauda: brand italiano di make-up professionale ad un prezzo competitivo. I migliori laboratori di Italia, Francia (smalti) e Germania (matite) al servizio della ricerca di una bellezza che deve saper combinare l’arte dell’estetica con la tutela della salute e il rispetto della diversità che contraddistingue i tratti unici di ognuno di noi.

Bio Boutique La Rosa Canina è sempre disponibile a confrontarsi con il cliente, ampliare la selezione delle marche partecipando alle fiere e conoscendo di persona i proprietari delle aziende prima di proporle sullo shop, fornire assistenza anche tramite social e cercare soluzioni per offrirti sempre e solo il meglio.

Bio Boutique La Rosa Canina è un rivenditore autorizzato in Italia ed Europa di tutto ciò che riguarda la bellezza: accessori, integratori, prodotti per la casa e per gli animali, ma soprattutto cosmetici & make-up di altissimo livello, biocertificati, adatti ai vegani, nickel tested, assolutamente non testati sugli animali, delle migliori aziende italiane e straniere.

Inoltre su oltre 7.000 referenze il 95% della selezione contiene ingredienti derivati da agricoltura biologica: shampoo solidi, cosmetici plastic free, flaconi in bioplastica, vasetti in vetro o alluminio, testine per spazzolini intercambiali e dischetti struccanti lavabili.

Per i lettori di Donnaglamour il negozio online Bio Boutique La Rosa Canina ha riservato uno speciale codice sconto: DONNAGLAMOUR15 del 15% valido su migliaia di cosmetici & make-up…approfittane subito!

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG