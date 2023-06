Qual è il significato della canzone Aranciata di Madame? Il brano racconta un “ricordo” adolescenziale che deve restare al sicuro.

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2023 con il brano Il bene nel male, Madame torna sulle scene musicali italiane con Aranciata. Un brano profondo e autobiografico, che racconta un ricordo adolescenziale di Francesca Calearo. Vediamo il testo e il significato.

Aranciata di Madame: il significato della canzone

Uscita venerdì 9 giugno 2023, la canzone Aranciata di Madame è contenuta all’interno della versione digitale dell’album L’amore, recentemente certificato oro. Prodotto da Michelangelo, il brano è autobiografico e racconta una “frattura” che l’artista ha vissuto sulla sua pelle quando era un’adolescente. Non a caso, nel testo, Francesca Calearo – questo il suo nome all’anagrafe – si descrive come una “bimba immacolata“.

“Un segreto ti gonfia le guance

Mi gonfi la faccia di lacrime, ladro di parole

Mi rubi il respiro, mi sembra un’addio“.

Madame parla di un “ladro di parole” con cui condivideva passeggiate, giochi e qualche bicchiere di aranciata. Era davvero bene il sentimento che li univa?

“Non mi lasciare così, non me lo merito

Non mi lanciare così, senza rimedio

Mi hai aperto le porte del mare

E mi hai lasciata sola navigare, mmh“.

Forse il rapporto che li univa non era così forte, altrimenti lui non l’avrebbe mai lasciata, non sarebbe mai partito abbandonandola a se stessa. Con Aranciata, Madame racconta “un ricordo che deve stare al sicuro” perché, nonostante lo scorrere del tempo, rappresenta per lei una “gabbia” che le dona pace.

Ecco il video di Aranciata di Madame:

Aranciata: il testo della canzone

Quella sera, primavera

Ero bimba immacolata

Quella sera, la primavera…

