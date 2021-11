App per accordare la chitarra: le migliori app accordatore disponibili sul web e sugli store per i nostri dispositivi mobili.

Cerchi un accordatore gratis? Internet viene in tuo soccorso. Se sei un chitarrista, specialmente alle prime armi, avrai già assaggiato le difficoltà di uno dei più importanti passaggi preliminari alla performance vera e propria, ovvero l’accordatura. Un passaggio fondamentale per riuscire poter riuscire a suonare al meglio. Fortunatamente, ormai non è più necessario avere un orecchio raffinato, affidandosi a un ‘la’, per riuscire ad accordare perferttamente il proprio strumento. Basta utilizzare a una delle tante app per accordare la chitarra disponibili su Android, Apple e anche come programmi sul web. Andiamo a scoprire le migliori.

Accordatore chitarra gratis: qual è il migliore?

Tutti i maestri di chitarra ti diranno che sarebbe opportuno imparare a suonare la chitarra con metodi tradizionali, per affinare il proprio orecchio. Tuttavia, anche i professionisti ormai non possono fare a meno della tecnologia per poter essere certi di salire sul palco con uno strumento perfettamente accordato. Anche perché sia in studio che dal vivo non si può lasciare alcun dettaglio al caso e tutto deve essere perfetto.

Di accordatori sul mercato ne puoi trovare ormai tantissimi, sia fisici che digitali. Ma qual è il miglior accordatore per chitarra Android o il miglior accordatore chitarra per iPhone? Scopriamolo insieme e partiamo da Guitar Tuna. Disponibile sia in versione gratuita che pro, permette di accordare non solo la chitarra, ma qualunque altro strumento a corda, dal violino al basso, dal banjo all’ukulele e così via. Inoltre, non prevede solo l’accordatura standard, ma anche quelle particolari e anche per chiatarre a 7 o 12 corde. Insomma, è un software completo e ideale sia per amatori che per professionisti. Opzione simile e altrettanto valida è N-Track, ma non bisogna dimenticare anche Fender Tuner, lo strumento digitale messo a disposizione da Fender.

Programma per accordare la chitarra: le alternative

Un’altra delle app più apprezzate sugli store è Pro Guitar Tune, versione per smartphone di un programma molto famoso e disponibile per computer, guitarpro.com. Accordatore cromatico, può essere utilizzato per qualsiasi strumento a corde ed è godibile sia per la sua grafica vintage che per il livello di precisione più che sufficiente.

Da non sottovalutare però Accordatore e Metronomo, app gratuita che permette anche di caricare spartiti per esercitarsi, e che ovviamente possiede anche un utilissimo metronomo. Altre app da poter provare sono Double Tune, Guitar Tuner UX, Coach Tuner e PitchLab Guitar Tuner. Scegli il tuo preferito e poi affidati a qualche trucco e consiglio per imparare a suonare la chitarra al meglio.

Se proprio vuoi fare a modo tuo, lasciati guidare da qualche chitarrista più esperto di te. Ecco un video con alcuni consigli per accordare la chitarra da soli:

