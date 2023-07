Auguri speciali per sua figlia da parte di Antonino Spinalbese che ha dedicato un pensiero alla bimba nel giorno del suo compleanno.

Non c’era certo bisogno di una dedica per capire quanto Antonino Spinalbese ami sua figlia. Ma l’ex GF Vip ha comunque colpito tutti per la sua dolcezza nel mandare gli auguri di compleanno alla piccola Luna Marì, bimba avuta dal precedente rapporto con Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese, la dedica a Luna Marì per il compleanno

Antonino Spinalbese

La bambina ha festeggiato in queste ore due anni e papà Antonino non ha fatto mancare un pensiero per lei. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che durante tutta la sua partecipazione al reality aveva sottolineato quanto gli mancasse la piccola, ha voluto mandare una dedica molto tenera ed emozionante alla bimba.

“Amare significa, dare senza chiedere nulla in cambio”, ha scritto Spinalbese. “Auguri topolina”. Sono state queste le parole per la figlia completate da una serie di scatti che la vedono protagonista.

Il rapporto tra papà Antonino e Luna Marì è davvero speciale e più volte l’uomo si era mostrato in momenti molto intimi di gioco e coccole con la sua piccola.

Al momento non è chiaro se ci sarà una festa per la bambina ma siamo sicuri che papà e mamma, anche se non più insieme sapranno regalarle dei momenti di grande felicità. Magari con una doppia festa.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex GF Vip con la dedica alla bimba e i tanti commenti degli amici e dei fan: