Antonella Clerici rivela com’è finita l’amicizia con Barbara D’Urso nell’intervista a Belve. La rivelazione scioccante della conduttrice.

Antonella Clerici è uno dei personaggi televisivi più amati, ma nasconde qualche segreto? Questo è ciò che si è chiesta Francesca Fagnani quando ha deciso di invitarla al suo programma Belve, e di rivelazioni inaspettate ce ne sono state.

La puntata con l’intervista ad Antonella Clerici andrà presto in onda, ma sono già arrivate alcune interessanti anticipazioni che rivelato gli argomenti trattati. Tra questi c’è anche la fine dell’amicizia con la collega Barbara D’Urso. Ecco che cosa ha rivelato.

Antonella Clerici su Barbara D’Urso: “Non l’avrei mai fatto”

La fine dell’amicizia tra Antonella e Barbara risale a molti anni fa, al 2011 nello specifico. “Era il 2011 e ci fu il tradimento del mio ex compagno Eddy. ‘Chi’ pubblicò le foto in copertina di lui in atteggiamenti affettuosi con questa donna. E devo dire che nessuno ne parlò, come si fa? Io sono una signora della televisione, non è che sono proprio l’ultima arrivata” racconta la conduttrice televisiva.

Antonella Clerici

Ma ecco la parte più scioccante, quanto racconta cosa fece Barbara D’Urso: “Lei invece aprì Pomeriggio 5, non solo facendo vedere la foto della copertina, ma dicendo che il giorno dopo avrebbero avuto in esclusiva l’amante di Eddy. Questo a me ferì moltissimo perché non lo avrei mai fatto nei confronti di una mia collega“.

Antonella Clerici: il duro attacco a Barbara D’Urso a Belve

La Clerici non si è, quindi, risparmiata e ha sferrato un duro attacco alla collega durante la sua intervista a Belve. Il pubblico ora si chiede: Barbara D’Urso replicherà a tali accuse o rimarrà in silenzio?

Intanto non ci resta che attendere la prossima puntata di Belve per conoscere tutte le rivelazioni fatte da Antonella Clerici a Francesca Fagnani.