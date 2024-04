Mario Biondi reagisce sui social alle critiche sulla sua vita privata, difendendo il diritto alla privacy e al rispetto delle proprie storie.

La vita privata di Mario Biondi fa sempre molto discutere. Il cantante catanese, infatti, recentemente è diventato padre per la decima volta. Dopo la nascita del decimo figlio, il cantante si è aperto in una lunga intervista al Messaggero, ma non sono mancate le critiche da parte degli utenti.

Infatti, sotto al post del profilo Instagram del giornale sono arrivati centinaia di messaggi di critiche rivolte alla vita privata di Biondi, che ha deciso di rispondere.

Mario Biondi: dieci figli da quattro donne diverse

Sotto al post del Messaggero sono spuntati centinaia di commenti rivolti al cantante. Nella descrizione del post si legge: “Dieci figli da quattro donne diverse (l’ultima, Lua, è nata pochi giorni fa), un nuovo singolo uscito il 18 aprile – la cover di E tu come stai? di Claudio Baglioni – più di cento concerti entro la fine dell’anno in Italia e in altri ventidue Paesi, un super evento il 14 settembre al Teatro Greco di Taormina. Non si annoia, Mario Biondi, 53 anni, catanese trapiantato a Parma, voce nera – e stakanovista – sempre più apprezzata da noi e in giro per il mondo“.

Ma sono i commenti ad attirare l’attenzione.

Mario Biondi: le critiche social contro la sua famiglia numerosa

Tra i commenti degli utenti si legge “Si è scordato perfino il nome…..una figlia…….” in tono ironico, o ancora “Figlio mio ma se fai figli con la prima che incontri“.

Poi spuntano anche commenti più volgari, come “Figli con 4 mogli. Ma tenersi la mi****a nei pantaloni?“.

A questo punto il cantante sbotta e risponde: “Da ora non vi leggo più, vedo che il peggio arriva… Buona domenica che Dio vi renda felici e liberi di amare e rispettare il prossimo“.