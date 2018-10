Scopriamo alcune curiosità sulla giornalista e scrittrice Annalisa Chirico, un’eccellenza italiana che senza peli sulla lingua!

Nata il 27 giugno (Cancro) del 1986 a Cisternino, Annalisa Chirico è una giornalista. Volto noto della carta stampata, si è fatta conoscere anche sul piccolo schermo come ospite di diversi programmi e salotti televisivi, ma anche come autrice di un seguissimo blog.

Per lei la scrittura è tutto: aria, cibo, vita. Per chi non la conoscesse bene, abbiamo scovato alcune chicche tutte da leggere sulla sua vita!

Annalisa Chirico: biografia e carriera

Originaria della provincia di Brindisi, in Puglia, a 18 anni ha lasciato la sua terra per Roma, dove ha frequentato l’Università; inizialmente, lei voleva rimanere in Toscana (per amore), ma papà fu categorico e lei accettò di buon grado.

Si è laureata in Scienze Politiche presso la prestigiosa Luiss Guido Carli di Roma e durante gli anni universitari ha svolto un Erasmus di cinque mesi a Bruxelles. Dopo la laurea ha continuato gli studi con il master in European Studies ed è stata dottoranda in Political Theory presso la Luiss Guido Carli di Roma.

Il padre di Annalisa Chirico era un ex militare, socialista craxiano, e le ha trasferito l’amore per la politica. Lei sua sorella hanno avuto un’educazione liberale: “Potevamo vestirci come volevamo. A otto anni mi sono rollata la prima sigaretta. Di camomilla, va bene. A quattordici, papà mi ha regalato la Vespa”, ha rivelato a Dagospia.

Ha iniziato a scrivere alle medie, novelle, e non si è più fermata: ha avuto svariate collaborazioni come giornalista (Il Giornale, Il Foglio e Panorama); è stata autrice di un blog personale pubblicato su Panorama (politicamente scorretta, un nome piuttosto eloquente) ma poi – da febbraio 2018 – si è spostata su Il Foglio.

La grande popolarità arriva grazie a diversi programmi televisivi come Tiki Taka e Matrix Chiambretti, dove è stata ospite, e per un accesso dibattito (in seguito all’assoluzione di Claudio Scajola dall’accusa di finanziamento illecito) con il collega Andrea Scanzi di Il Fatto Quotidiano.

La vita privata di Annalisa Chirico: fidanzato e…

Per quanto riguarda la vita privata, Annalisa Chirico in passato si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua relazione sentimentale con Chicco Testa. La giornalista è stata l’ultima fiamma accreditata al dirigente pubblico e privato, ed ex Presidente Enel. Perchè un donna di ventisette anni sta con un uomo di sessantadue? Dagospia glielo ha chiesto veramente: “Non è l’uomo più vecchio con cui sono stata“, è stata la sua risposta.

Nell’ottobre 2018 viene paparazzata da Chi con Luca Cordero di Montezemolo sullo yacht da 3,5 milioni di lui. È la prima volta che Montezemolo viene fotografato in compagnia di una donna, dopo la separazione dalla ex moglie Ludovica Andreoni. La loro differenza d’età? 39 anni.

Sui suoi social, però, non posta mai foto in dolce compagnia.

5 curiosità su Annalisa Chirico

– Ha scritto diversi libri, ma il suo bestseller è Siamo tutti puttane – Contro la dittatura del politicamente corretto.

– Non mangia carne.

– È una femminista atipica, si definisce: “Femminista pro sesso, pro p0rno, pro prostituzione. Il mio è un femminismo libertario, opposto a quello salottiero che vorrebbe imporre modelli da Arabia Saudita, dice alle donne di coprirsi, censura la pubblicità che usa il corpo femminile”; ha raccontato a Il Giornale.

– È presidente del movimento Fino a prova contraria – Until proven guilty, che si batte per una giustizia efficiente.

– Non è immune alle cattiverie: “Hanno scritto che somiglio a un cavallo e che ho le tette piccole, tutte cose verissime. Per il resto mi tengo il più possibile alla larga dalla cattiveria“, ha rivelato a Interviste Romane.

Fonte foto: https://www.instagram.com/lisa4liberty/?hl=it