Anna Tatangelo, il video speciale con il figlio Andrea fa il pieno di like e commenti

Boom social per Anna Tatangelo e il figlio Andrea D’Alessio dopo un filmato condiviso su TikTok che ha raccolto tantissimi commenti e interazioni.

Negli ultimi giorni, dopo aver avuto parole al miele per il suo nuovo amore, Anna Tatangelo è tornata alla ribalta insieme a suo figlio Andrea D’Alessio con il quale ha attirato l’attenzione social dopo un video madre-figlio pubblicato su TikTok che è diventato virale. La clip – accompagnata dalla celebre canzone di Antonello Venditti ‘Ricordati di me’ – ha catturato il cuore di moltissimi utenti, che hanno condiviso con entusiasmo l’intimità e la dolcezza del momento.

Anna Tatangelo e il video con suo figlio Andrea

In queste ore è diventato virale, come detto, un video tra Anna Tatangelo e suo figlio Andrea D’Alessio, avuto dal noto cantante Gigi. La clip mostrata sui social ha fatto vedere come il rapporto tra madre e figlio sia eccellente. Il video, nello specifico, ha fatto vedere i due mentre “cantano” le parole di Venditti con grande emozione.

Anna Tatangelo – www.donnaglamour.it

Il contrasto tra lo sguardo materno della Tatangelo e il viso felice e sereno del giovane Andrea ha creato un effetto di grande impatto, contribuendo alla rapida diffusione del contenuto. In poche ore il video ha ricevuto migliaia di visualizzazioni, commenti affettuosi e condivisioni da parte di fan che hanno letto in quel momento musicale e familiare un’espressione autentica di legame e affetto.

Le reazioni: il boom social

Molti utenti hanno sottolineato come la scelta della canzone non sia casuale. ‘Ricordati di me’, infatti, è un brano evocativo, ricco di nostalgia e sentimento, che si presta perfettamente ad un duetto intimo tra madre e figlio. L’effetto è stato proprio quello di fondere musica, emozione e relazione familiare in un’unica scena capace di toccare il pubblico. “Sei sempre tu la sola“, ha aggiunto D’Alessio in riferimento a sua madre.

Non è la prima volta che la Tatangelo condivide momenti della sua vita privata e del suo rapporto con Andrea tramite i social ma in questo caso grazie anche all’aggiunta della colonna sonora di Venditti il risultato è stato super virale con migliaia di like e commenti come mai prima d’ora.