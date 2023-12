Colpo di scena ad Amici: Anna Pettinelli ha punito i suoi allievi dopo un durissimo confronto dove i toni si sono scaldati troppo.

Nella scuola di Amici è salita la tensione, non solo tra allievi ma anche con i rispettivi maestri. Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda, infatti, a causa di un compito non portato a termine dagli studenti di Anna Pettinelli, sono arrivate delle sanzioni e anche delle brutte reazioni. Protagonisti in particolare Ayle e Matthew.

Amici, Anna Pettinelli furiosa

Anna Pettinelli

Come anticipato, nella scuola di Amici è tempo di provvedimenti. In modo particolare per la squadra di Anna Pettinelli e per i cantanti che non hanno svolto un compito a loro assegnato. I ragazzi, Martina, Ayle e Matthew, non sono riusciti ad accordarsi per modificare in chiave moderna una canzone del passato e hanno deciso, quindi, di non procedere allo svolgimento dell’assegnazione.

Tale decisione ha portato ad un duro confronto in studio. Qui, i professori, Anna e Rudy Zerbi hanno mostrato la loro delusione per l’accaduto. Ad alzare la voce soprattutto la donna che ha rimproverato in malo modo Ayle e Matthew che hanno prevalso nella decisione rispetto a Martina che, dal canto suo, avrebbe voluto svolgere il compito.

“Non mi piace questo atteggiamento, ora basta e parlo io”, ha detto l’insegnante urlando verso i due ragazzi che non si stavano comportando bene. “Ora non avete fatto il compito e vi beccate il provvedimento. Non canterete la prossima puntata il vostro inedito”.

La situazione è poi andata avanti con diversi passaggi e botta e risposta accesi e la maestra ha deciso di cambiare la punizione solo per Matthew a patto che il ragazzo si alzi per tutta la settimana alle 7 meno in quarto per studiare un’ora prima di iniziare la giornata.

Di seguito anche il post su X del programma: