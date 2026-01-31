Animali notturni: trama, cast, durata e location del film di Tom Ford

Scopriamo trama, cast, location e durata di Animali notturni, film di Tom Ford basato sull’omonimo romanzo del 1993.

Se volete trascorrere due ore intense, con un film ricco di suspence, Animali notturni è il titolo che fa per voi. Con protagonisti Amy Adams e Jake Gyllenhaal, la pellicola ha una trama assai particolare, a tratti violenta, ma ideale per passare una serata sul divano con un bel cestino di pop corn.

Animali notturni: trama e trailer del film di Tom Ford

Uscito nel 2016 con la regia di Tom Ford, Animali notturni è liberamente tratto dall’omonimo libro del 1993 di Austin Wright. Già dal titolo, identico a quello della canzone con cui Malika Ayane si presenta in gara al Festival di Sanremo 2026, si coglie il genere della pellicola: drammatico e sentimentale, con tinte noir. La trama è particolare, avvincente. Tiene incollati allo schermo per tutte le due ore di durata.

La protagonista è Susan Morrow, una mercante d’arte che vive a Los Angeles ed è sposata con Hutton Morrow. La loro vita è perfetta, almeno all’apparenza, ma la donna si sente incredibilmente insoddisfatta perché non ha interessi che la accomunano al marito. Durante un weekend in cui il consorte è fuori per lavoro, Susan riceve uno strano pacco indirizzato a lei.

Al suo interno c’è un libro intitolato Animali notturni, scritto dall’ex marito Edward Sheffield, e un suo biglietto in cui la invita a leggerlo. Susan non lo vede da 20 anni e, seppur sconcertata, inizia a dare un’occhiata al romanzo. Scopre così che è dedicato a lei, ma il contenuto è molto violento.

Ecco il trailer di Animali notturni:

Cast e location di Animali notturni

Prodotto dalla statunitense Focus Features in collaborazione con Fade to Black Productions e Artina Films, Animali notturni è stato girato in America, in particolare a Lancaster, nel territorio della California. Oltre ad Amy Adams e Jake Gyllenhaal, che intrepretano rispettivamente Susan ed Edward, nel cast ci sono: Michael Shannon (Detective Bobby Andes), Isla Fisher (Laura Hastings), Ellie Bamber (India Hastings) Aaron Taylor-Johnson (Ray Marcus), Robert Aramayo (Turk), Karl Glusman (Lou), Armie Hammer (Hutton Morrow), India Menuez (Samantha Morrow), Laura Linney (Anne Sutton), Andrea Riseborough (Alessia Holt), Michael Sheen (Carlos Holt), Kristin Bauer van Straten (Samantha Van Helsing), Jena Malone (Sage Ross) e Zawe Ashton (Alex).