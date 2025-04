Dopo il periodo “no”, Angelina Mango sta tornando ad essere sempre più presente sui social. Ecco il messaggio nel giorno del compleanno.

Era tornata a farsi vedere da poco dopo il periodo di silenzio dovuto a qualche problema che l’aveva portata a dire stop anche alla sua musica. Adesso Angelina Mango sta tornando sempre più presente anche sui social dove nelle ultime ore ha pubblicato un carosello di immagini in occasione del suo compleanno che hanno svelato anche un nuovo tatuaggio.

Angelina Mango, il compleanno e il pensiero di Olly

Nella giornata di giovedì 10 aprile 2025, Angelina Mango ha festeggiato il suo compleanno e lo ha fatto pubblicato alcuni scatti social e una frase simpatica proprio a proposito dell’età che passa. La cantante, dopo il periodo di stop alla musica, sembra essere quasi pronta a tornare sul palco. Per ora, sicuramente, sta tornando a far sorridere i fan sui social.

Angelina Mango – www.donnaglamour.it

Per il suo compleanno, la cantante ha ricevuto svariati messaggi tra cui anche quello dell’amico e collega Olly. Il vincitore di Sanremo 2025, infatti, tramite i suoi profili social ha condiviso una foto che ritrae i due artisti sul palco a cantare insieme e a corredo ha scritto: “Ho ancora i brividi, tantissimi auguri Nina… ti aspettiamo tutti“.

Il messaggio di Angelina e il tatuaggio

Proprio Angelina, invece, ha pubblicato un post con delle foto accompagnate da una didascalia: “Pensavo di farne 25 ma ne faccio 24, grazie per l’amore che mi state mandando. Ora è tutto da colorare“. In questo senso, il riferimento pare essere non solo agli scatti in bianco e nero ma anche ad un tatuaggio che sembra essere apparso sul suo collo. Si tratta di una sirena che potrebbe avere in significato profondo per lei. Staremo a vedere se ne scopriremo di più tra qualche tempo.