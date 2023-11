L’ex volto di Uomini e Donne Andrea Cerioli è stato di nuovo in ospedale. Le sue condizioni destano qualche ansia ai fan.

Ore di ansia e preoccupazione per le condizioni di salute di Andrea Cerioli. L’ex volto di Uomini e Donne, molto apprezzato dai telespettatori anche per altre partecipazioni in tv, non sta bene. Da diverse settimane, infatti, il ragazzo aveva spiegato che stava facendo i conti con problemi allo stomaco e una forte gastrite che lo ha obbligato a diverse apparizioni in ospedale. Nelle ultime ore, il giovane ha avuto un altro malessere.

Come sta Andrea Cerioli

Andrea Cerioli

“Comunque anche stanotte ero qui”, ha esordito Cerioli in una storia su Instagram mostrando di essere stato ricoverato ancora in ospedale. “Tac andata bene, esami vanno bene, colecisti gonfia infiammata, da curare….Fortissima gastrite. Ora lavoriamo su questa. Torno più cazzuto di prima”.

Al momento non è dato sapere se il peggio sia passato in modo definitivo. Va detto che il ragazzo ha pubblicato una simpatia storia ironica con dei lumini per pregare accompagnati da una scritta: “Li prendo tutti, grazie”. Staremo a vedere se l’ex Uomini e Donne riuscirà, finalmente, a stare meglio.

Intervento in arrivo?

Solamente circa due settimane fa, era stato proprio Cerioli a far sorgere ulteriori dubbi sulle sue condizioni di salute. Il ragazzo, dall’ospedale, aveva spiegato che probabilmente i medici avrebbero optato per lui per un intervento: “Credo che mi toglieranno la cistifellea a brevissimo per evitare complicanze”, le sue parole. “Sento solo il bisogno di mettermi in sesto per la piccola che arriva. Tutto qui, periodaccio, ma passerà”.

Di seguito anche un recente post Instagram del ragazzo probabilmente prima di fare i conti con i vari problemi di salute: