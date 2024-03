Durante le registrazioni del serale di Amici 23 qualcosa è andato storto. Una concorrente va in crisi e interviene Maria De Filippi.

Nella giornata di giovedì 21 marzo si sono tenute le registrazioni del serale di Amici 23, ma secondo le segnalazioni, qualcosa è andato storto.

Secondo le anticipazioni, un’alunna del talent è stata travolta dalla crisi, richiedendo l’intervento tempestivo di Maria De Filippi per calmare la situazione.

Lil Jolie, componente della squadra di Anna Pettinelli, sembra abbia avuto alcune difficoltà durante la sua esibizione. Il serale di Amici 23 ha rappresentato un banco di prova impegnativo per la giovane cantante, e l’agitazione ha impedito all’alunna di esibirsi al massimo delle sue capacità.

Amici 23: Maria De Filippi prende in mano la situazione

Come spesso accade a C’è posta per te, Maria De Filippi ha la grande capacità di gestire anche le situazioni più complicate. Per questo non si è lasciata prendere dal panico quando Lil Jolie ha mostrato un evidente disagio durante la sua esibizione.

Per gli alunni del talent il serale rappresenta una tappa molto impegnativa, e tra ansie ed emozioni non dovrebbe stupire se qualcuno si lascia travolgere dalla tensione.

Maria de Filippi

Ma Maria De Filippi ha preso in mano la situazione e ha chiesto alla giovane se avesse bisogno di uscire. Infatti, secondo le anticipazioni fornite da Amici News, SuperGuida TV e Il Vicolo delle News, la cantante “Sembrava quasi sul punto di avere una crisi di panico. Maria si è avvicinata a lei chiedendole se volesse uscire, ha cercato di calmarla, poi è andata pure Anna Pettinelli“.

Amici 23: l’emozione del serale

L’emozione palpabile del serale ha reso difficile per Lil Jolie mantenere la calma, portandola a un momento di sconforto che ha richiesto l’intervento diretto di Maria De Filippi.

La conduttrice, insieme ad Anna Pettinelli, ha cercato di tranquillizzare l’alunna durante un momento di panico, offrendo il suo supporto.

La tensione è aumentata ulteriormente quando la cantante è andata al ballottaggio con Kumo.