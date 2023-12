Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia anche per Ambra Angiolini che è stata intercettata da Valerio Staffelli. Il motivo? Ovviamente Morgan…

Ancora una volta un Tapiro d’Oro per uno dei protagonisti di X Factor. In questo caso, il tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, ha pizzicato Ambra Angiolini. La conduttrice è stata raggiunta dal noto inviato Valerio Staffelli che le ha portato il mitico “premio” per le note vicende con Morgan, cacciato dalla trasmissione. La donna ha detto la sua sull’accaduto e anche sulle presunte minacce ricevute dall’ex Bluvertigo dietro le quinte.

Ambra Angiolini e il Tapiro d’Oro: la verità su Morgan

Ambra Angiolini

Come detto, Striscia la Notizia è riuscita a consegnare un altro Tapiro d’Oro ad un protagonista di X Factor dopo il noto caso che ha visto la cacciata di Morgan dal programma. Ad essere stata intercettata dall’inviato del tg satirico di Canale 5 è stata Ambra che durante le trasmissioni passate aveva avuto più di qualche screzio con l’ex Bluvertigo.

Una volta ricevuto il “premio” da Staffelli, la Angiolini ha risposto ad alcune domande. “Se è vero che Morgan mi ha minacciata? Nessuna minaccia, non so cosa sia accaduto dietro le quinte”, ha risposto in modo un po’ freddo la donna.

Poi, però, ancora sull’ex collega giudice: “Con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano cacciato. Morgan è Morgan, questo è quanto”.

Il servizio completo della consegna del Tapiro alla presentatrice e giudice del programma andrà in onda nella puntata di mercoledì 6 dicembre a partire dalle 20:35 dopo il Tg5. Non resta che attendere per conoscere ulteriori dettagli. Conoscendo poi le parti chiamate in causa siamo sicuri che anche in futuro ce ne saranno delle belle…

Di seguito, invece, un recente post Instagram della conduttrice proprio durante una puntata di X Factor: