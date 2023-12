Parlando con i fan sui social, Alena Seredova ha risposto anche ad alcune domande sulle recenti vicende legate agli amori di Ilary e Belen.

In queste ultime giornate si sono prese la scena tra social e piccolo schermo Ilary Blasi e Belen Rodriguez raccontando, rispettivamente, le loro storie d’amore terminate con annessi tradimenti da parte dei compagni. Le loro vicende hanno generato tanti commenti e tra questi è arrivato anche quello di Alena Seredova che, in modo molto più riservato, ha vissuto qualcosa di simile all’epoca della fine del suo matrimonio con Gianluigi Buffon.

Alena Seredova, il commento sulle storie di Ilary e Belen

Attraverso una serie di Q&A su Instagram, e con grande eleganza, la Seredova non si è sottratta, come detto, a dare un suo parere sulle recenti questioni amorose relative a Ilary Blasi e Francesco Totti ma anche quelle su Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Le due showgirl, infatti, hanno avuto a più riprese interviste e anche docufilm, nel caso della romana, dove hanno, di fatto, sbandierato al vento i tradimenti subiti.

La bella Alena ha detto: “Cosa ne penso? Io non penso niente, perché mi piace farmi i cavoli miei…”. Una replica molto precisa e signorile da parte della donna che poi ha aggiunto: “Devo dire, a parte la sensazione che ho avuto io sentendo e vedendo, sono ancora più convinta che la mia scelta era quella giusta”.

Tra gli altri messaggi ricevuti dai seguaci tanti complimenti per il suo stile nel dire le cose anche per gli argomenti più delicati: “Grazie. Non penso che ci siano cose giuste o cose sbagliate, ma io sono convinta che per me, per noi (parlando anche dei due figli avuti dall’ex portiere, ndr), per la mia famiglia, per la nostra famiglia sia andata bene così”, ha aggiunto la donna.

