Tutto è pronto, o quasi, per “l’Amazon Prime Day 2021” la tanto attesa maratona di offerte dedicata agli abbonati di Amazon Prime.

“Prime Day sta arrivando” è questa la scritta che appare sulla pagina ufficiale di Amazon. Manca dunque davvero poco alla tanto attesa maratona estiva di offerte e sconti dedicata a tutti gli abbonati al servizio dell’azienda di Seattle ma quando ci sarà la data ufficiale? Al momento non sono state diffuse maggiori informazioni ma sempre in rete si legge questo: “Se volete rimanere aggiornati potete chiedere ad Alexa “Tienimi aggiornato sul Prime Day”.

Prime Day 2021 in anticipo?

Ogni anno il Prime Day si è svolto nel mese di luglio anche se, nel 2020 a causa della pandemia, si è tenuto nel mese di ottobre. Stando però alle le ultime indiscrezioni che circolano sull’evento di shopping on line tanto atteso, sembrerebbe quasi certo un suo anticipo. Non sono state ancora diffuse le date ufficiali ma sono in molti a pensare che Amazon voglia questa volta voglia accelerare i tempi avviando per la prima volta il Prime Day nel mese di Giugno 2021.

Shopping online

Il Prime Day è ormai un appuntamento fisso e irrinunciabile per tutti gli amanti degli acquisti on line. Da 7 anni ( 2020 a parte) l’evento organizzato dal colosso di Seattle si è tenuto sempre di martedì e sempre a metà luglio ma la nuova campagna pubblicitaria comparsa già sul sito, questa volta fa credere che per il 2021 le cose cambieranno.

Amazon Prime Day: come funziona?

La formula del Prime Day consiste in 24 ore di grandi sconti e imperdibili offerte su tutti i prodotti presenti sulla piattaforma ma attenzione, perché a poterne usufruire sono solamente i clienti Prime. Chi nn è infatti abbonato al servizio non potrà accedere a nessuno sconto.

I clienti di Amazon Prime oltre ad aver accesso al Prime Day godono durante l’anno di numerosi e ulteriori vantaggi come: le consegne illimitate in un giorno, l’accesso gratuito al catalogo Amazon Prime Video, un archivio foto illimitato con Amazon Prime Photo, l’accesso a milioni di brani musicali con Amazon Music Prime e tante altri ancora.