Amanda Lecciso e Iago Garcia si sono innamorati al Grande Fratello: la relazione va a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

Tra i corridoi della Casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello, spesso nascono legami destinati a spegnersi in fretta una volta spenti i riflettori. Ma la storia tra Amanda Lecciso e Iago Garcia, entrambi ex concorrenti dell’ultima edizione del reality, sembra seguire un percorso ben diverso. I due sono stati recentemente paparazzati insieme e il settimanale Chi ha pubblicato la notizia del loro primo bacio ufficiale, confermando che la loro relazione sta crescendo anche lontano dalle telecamere. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Amanda e Iago: una relazione nata con naturalezza nella Casa

Amanda Lecciso ha raccontato al settimanale come tutto sia iniziato con semplicità e senza pressioni: “Con Iago c’è una stima reciproca, una fiducia profonda. È iniziato tutto con naturalezza, senza aspettative”. Secondo quanto dichiarato alla rivista, il loro rapporto si è costruito giorno dopo giorno all’interno della Casa del Grande Fratello, grazie a un’intesa fatta di conversazioni, sorrisi e momenti condivisi.

Dopo l’uscita di entrambi dal programma, Amanda e Iago hanno scelto di continuare a frequentarsi con discrezione. “Ci siamo rivisti più volte, in maniera semplice, senza proclami” ha dichiarato Amanda, sottolineando come la loro storia si stia sviluppando senza forzature.

Qui le foto del loro incontro lontano dalle telecamere.

Amanda e Iago: un legame oltre la distanza

Nonostante la distanza (lui vive a Madrid e lei è spesso in Puglia) il legame tra i due sembra solido: “Sappiamo di esserci. E questo, per ora, direi che basta“.

Amanda Lecciso, madre di due figli, esclude la possibilità di avere altri bambini, ma non per questo nega l’idea di costruire una famiglia con Iago: “Se per famiglia intendiamo una coppia che si sostiene, che si sceglie ogni giorno, per me anche quella è una famiglia“.