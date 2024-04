Amadeus va via o rimane? Il migliore amico Fiorello rivela alcuni dettagli inaspettati sulle trattative Rai-Amadeus-Nove.

Ma quindi è vero che Amadeus lascia la Rai? A rivelare nuove indiscrezioni sulle trattative contrattuali del famoso conduttore televisivo è nientemeno che il suo più fidato amico: Rosario Fiorello.

Lo showman ha raccontato nuovi dettagli inediti sulla vicenda, e lo ha fatto in diretta televisiva durante il suo mattin show Viva Rai 2! Ma cosa ha rivelato? Ad oggi circolano tantissime voci sul destino di “Ama”: si dice che è in ballo un accordo con Warner Bros Discovery per passare sul Nove, proprio come fece Fabio Fazio, e si parla persino di un “contro-Festival” che farebbe concorrenza alla seguitissima kermesse canora di Rai 1.

Ma qual è la verità?

Fiorello anticipa le novità: “Ci sarà una dichiarazione Rai”

Fiorello, con la sua solita energia e simpatia, ha rivelato che qualcosa effettivamente bolle in pentola, ma che non sarà lui a rivelare di cosa si tratta.

Ha, infatti, rivelato: “Ci sarà una dichiarazione Rai: non è facile comunicare quello che devono comunicare. Non posso dire niente perché ci sarà un comunicato Rai. Lo stanno preparando, però lo decido io quando uscirà“.

Amadeus Festival Sanremo 2024

A metà tra scherzo e verità, pare che tra la Rai e Amadeus qualcosa si stia muovendo. Si tratta di una separazione o vedremo il conduttore ancora più presente nella tv di Stato?

Fiorello continua: “‘Amadeus alla prova del Nove?’ ,’Amadeus verso l’addio, raggiungerà Fazio’. Facciamo un sondaggio col pubblico, chi pensa che Amadeus andrà via dalla Rai e approderà su un altro canale?“. Secondo i risultati, molti credono all’uscita di Amadeus dalla Rai.

Fiorello e Amadeus insieme sul Nove?

Ormai Fiorello e Amadeus lavorano in coppia, non solo per il Festival di Sanremo. Ma allora se Amadeus dovesse sbarcare sul Nove toccherà lo stesso destino anche allo showman siciliano?

Anche a questa domanda ha voluto rispondere “Ciuri”: “Roberto Sergio è già al terzo comunicato, me li manda per approvazione prima. E tutti che pensano ‘Ma se va via Amadeus, va via anche Fiorello?’, ma non facciamo tutto insieme, poi la Nove mica mi si può permettere: Amadeus se lo prendono, ma a me no“.