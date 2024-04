Il ritorno di Fedez in Italia è stato molto breve, infatti è già ripartito alla volta degli USA per partecipare al Coachella.

Sembra proprio che Fedez non riesca a stare fermo per più di una settimana. Infatti, a pochi giorni dal suo rientro a Milano, il rapper è già ripartito alla volta deli USA. Stavolta, però, la sua destinazione non è Miami ma Los Angeles perché parteciperà all’esclusivo Coachella, il festival musicale che si tiene ogni anno in California.

Ma mentre Federico parte in continuazione per destinazioni diverse, che fine ha fatto Chiara Ferragni?

Fedez: dopo Miami riparte per Los Angeles

Stare dietro agli spostamenti dei Ferragnez richiede un certo sforzo. In appena un mese abbiamo visto Chiara partire per Dubai con la famiglia e i bambini per trascorrere le vacanze di Pasqua. Al suo ritorno è completamente sparita dai social mentre Fedez ha portato i figli, Leone e Vittoria, fino a Miami per una vacanza di oltre una settimana.

Fedez

Pochi giorni fa il rapper ha fatto ritorno in Italia per riportare i bambini alla loro madre (che rimane in silenzio social) e ha fatto un breve viaggio in Francia.

Ma appena due giorni dopo la messa in onda della sua intervista a Belve, Fedez ha ripreso l’aereo (stavolta un jet privato), per tornare negli Stati Uniti. Il rapper ha, infatti, pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram mentre si trovava sull’aereo e quando è sceso dal jet.

Fedez al Coachella: nuova vita per il rapper

Da quando è stata confermata la notizia della crisi tra Chiara Ferragni e Federico Lucia, il rapper sta mostrando sui social la sua nuova vita da single. Feste, viaggi, musica e tanto altro, contenuti che difficilmente vedevamo mentre ancora era un “Ferragnez”.

Ma adesso è pronto per godersi una nuova avventura: il festival del Coachella. Ma in tutto ciò, che fine ha fatto l’ex moglie Chiara? Si mostrerà nei prossimi giorni per tranquillizzare i suoi fan?