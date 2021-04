Alfonso Signorini ha avuto il Covid-19: il conduttore l’ha rivelato soltanto adesso che è passato, ammettendo di aver avuto molta paura.

A distanza di qualche settimana dalla sua negatività, Alfonso Signorini ha raccontato di aver contratto il Covid-19. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, il direttore di Chi ha rivelato di aver avuto il Coronavirus subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 5. E’ stato lo stesso direttore del settimanale Chi a rendere pubblica la cosa, ma solo dopo aver ricevuto la conferma di aver vinto la sua battaglia. Intervistato dal giornalista Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano, ha ammesso che il Coronavirus è entrato nella sua vita dopo aver portato a termine il Grande Fratello Vip 5.

Alfonso Signorini e il Covid: il racconto

“Ho vissuto giorni molto brutti. Non volevo andare in ospedale, vivevo da solo e aggiornavo i medici. Quando arrivava la sera avevo veramente paura, sono stato molto male, pensavo di essere forte visto che avevo vissuto sulla mia pelle la malattia. Ma il Covid è una malattia bastarda, diversa da tutte le altre“, ha raccontato Alfonso.

Signorini fa riferimento alla “malattia“, ovvero una brutta leucemia che l’ha colpito anni fa, sottolineando che credeva di essere pronto ad affrontare qualsiasi altra battaglia. Invece, quando il Covid è entrato nella sua esistenza ha capito che non era affatto così.

Il sostegno degli amici

Alfonso Signorini ha affrontato la sua lotta contro il Coronavirus da solo e fortunatamente non ha avuto bisogno del ricovero ospedaliero. I suoi amici più cari, non potendo stare sotto il suo stesso tetto, lo hanno riempito di attenzioni, cercando di farlo sentire solo il meno possibile.

“Ci sono delle persone che mi vogliono molto bene. Lo sapevo già ma l’ho capito ancora di più. Una persona per non lasciarmi solo, non potendo venire a casa, ha dormito in macchina nel mio garage per starmi vicino. E queste sono le cose che contano“, ha dichiarato il direttore di Chi.

La sua lotta contro il Covid-19 è stata difficile, ma adesso sta bene ed è già al lavoro per la nuova edizione del GF Vip. La sesta edizione del reality più spiato d’Italia in versione ‘Very Important Person’ aprirà i battenti il prossimo autunno, ma la macchina organizzativa è già all’opera per scegliere un cast degno di nota.