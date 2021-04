Gabriella Privitera, madre di Fabrizio Corona, si è sfogata nel salotto di “Domenica Live”: ecco cosa ha detto.

Gabriella Privitera, la mamma di Fabrizio Corona, è tornata a difendere il figlio nel salotto di Domenica Live. Da quando l’ex agente dei Vip è tornato ai domiciliari, la donna non era mai intervenuta pubblicamente ma adesso, proprio ai microfoni di Barbara D’Urso, ha voluto raccontare come stanno realmente le cose e delle conseguenze che ha avuto Corona dopo l’ultimo arresto. Ecco le dichiarazioni di mamma Gabriella.

Fabrizio Corona e le conseguenze dell’arresto

“Fabrizio è migliorato ma questo arresto non ci voleva”- ha raccontato la mamma di Corona ospite a Domenica Live. “Ha causato tanti danni e adesso Fabrizio deve riprendere il cammino lasciato”.

Fabrizio Corona

La donna non ha nemmeno nascosto di quanto tutta questa situazione sia stata davvero complicata anche per lei da gestire ed ha rivelando inoltre, alcuni dettagli suo rapporto con il figlio: “Devo stare molto attenta a parlare perché lui vuole che gli si dica sì per tutto, però è molto migliorato. Questo arresto non ci voleva”. Gabriella ha continuato a prendere le difese di Fabrizio e lo ha descritto anche come un “Agnellino indifeso”.

“Credetemi, è tutto fumo e niente arrosto. Sembra una persona che fa, urla …ma ha solamente bisogno di affetto. Soffre di solitudine”. Al momento Corona è tornato a scontare la sua pena ai domiciliari e GaBriella ha descritto in questo modo le giornate di suo figlio: “Lavora, fa molto sport. Legge molto. Di tutto”.

Enrica Bonaccorti contro Fabrizio Corona

A Domenica Live in collegamento video, c’era anche la conduttrice tv Enrica Bonaccorti che è intervenuta sostenendo che Corona fosse un “Cattivo esempio” per i tanti giovani che lo seguono aggiungendo poi, che ai figli bisognerebbe dire tanti no già da piccoli. Gabriella ha però così replicato: “Lui è malato, da almeno 15 anni. Sono d’accordo che non è stato un grande esempio, ma quelli che lo seguono lo amano per le sue tante qualità”.