Tanti auguri ad Alfonso Signorini che compie 60 anni. Il conduttore ha parlato di come passerà la giornata di festa e non solo.

Un pranzo per festeggiare i 60 anni, ma anche tanta voglia di stupire ancora, se stesso e tutti quanti. Alfonso Signorini compie gli anni e al Corriere della Sera svela alcuni dettagli inediti relativi alla sua vita privata e professionale tra infanzia, amore e, ovviamente, obiettivi per il futuro.

Alfonso Signorini compie 60 anni: la festa

Alfonso Signorini

Intervistato dal Corriere della Sera in occasione del suo compleanno per i 60 anni, Signorini ha svelato prima di tutto come passerà questa giornata di festa: “Cena stellata? No, pranzo della domenica nella vecchia trattoria di Seregno dove andavo con i miei, Al Pertegà. Ho fatto rifare il menu della mia infanzia: risotto con salsiccia, carrellone dei bolliti, e ho dato al cuoco la ricetta della torta di mia nonna Armida”.

All’appuntamento mancheranno due ospiti illustri: il compianto Silvio Berlusconi, per ovvie ragioni, e Maria De Filippi. “Proprio così. Gli assenti giustificati sono due. Lui e Maria De Filippi, che registra pure la domenica mattina”.

Vita, lavoro e amore

Tra i passaggi importanti dell’intervista al presentatore anche quelli legati ai momenti cruciali della sua vita. Spicca, in particolare, quanto vissuto dal 7 dicembre del 1983 in poi: “Ebbi il mio primo attacco di panico in coda alla Scala per un posto nel loggione. Da allora entrai nel tunnel della nevrosi, ero convinto che sarei morto per un attacco di cuore, passavo da un medico all’altro. Del resto, mia madre mi aveva sempre protetto perché mi era stato diagnosticato un soffio al cuore, praticamente una sciocchezza, ma questo lo so oggi. Finché non mi feci coraggio, andai in palestra e salii su un tapis roulant: o muoio o rinasco”.

Cosa successe dopo è storia con un Signorini sempre più carico e deciso verso la vita, privata e professionale.

E a proposito di lavoro: “Se penso alla pensione? Io? No, grazie. Voglio mordere la vita fino all’ultimo!”.

In tema amore col suo Paolo Galimberti: “[…] Ne approfitto per fargli sapere che sposarci sarebbe il passo naturale nel nostro cammino insieme”.

Di seguito anche un post Instagram del noto conduttore tv: