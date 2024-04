Alcune parole di Biagio Antonacci sembrano essere state rivolte a Fedez. Il cantante potrebbe aver lanciato una frecciata al rapper.

Biagio Antonacci “contro” Fedez? Sembra proprio di sì. Nel corso di una recente intervista a Repubblica, il cantautore pare aver lanciato una frecciata al rapper parlando delle sue origini da Rozzano, periferia difficile di Milano, dove appunto Federico, anche lui originario di quel luogo, è tornato a vivere a seguito della rottura con Chiara Ferragni.

Fedez, la frecciata di Biagio Antonacci

Durante l’intervista a Repubblica, Antonacci ha raccontato che anche lui ha origini da Rozzano e per questo è rimasto sorpreso di alcuni comportamenti e atteggiamenti di giovani artisti che hanno fatto ritorno in quei quartieri “mostrando” le loro fortune.

Sebbene Antonacci non abbia fatto apertamente il nome di Fedez, la frecciata è sembrata chiara: “Rispetto agli artisti giovani, io non sarei mai entrato a Rozzano con la Porsche o col Rolex, i miei si sarebbero arrabbiati se mi avessero visto girare così. Oggi non hanno sensi di colpa. Ma i più giovani fanno bene a mostrare il loro successo”.

Le origini di Antonacci

Antonacci ha poi spiegato i suoi sentimenti verso Rozzano e, in generale, verso i luoghi da cui è partito: “A certi posti resti legato perché c’è una parte di te che non è mai partita. È rimasta lì a innamorarsi delle fragranze delle anime che incontravi nei cortili. La periferia è un diffusore di sogni. Oggi sono cambiato, sto bene anche fuori da lì. Ma questa ca**o di periferia qualcosa mi ha insegnato. Mi sono vergognato di parlarne, l’unico che ho sentito parlare di quel posto è Jonathan Bazzi, l’autore di ‘Febbre’. Quando ho letto il suo libro ho pensato ‘questo è quello che avrei dovuto dire io'”.

