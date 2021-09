Nel futuro di Alessia Marcuzzi si legge Rai, si parla di un programma tutto suo

Per il futuro della Rai è stato fatto il nome di Alessia Marcuzzi, che potrebbe partire con un ingresso “spot” e poi con un programma tutto suo, anche se alcune indiscrezioni parlavano di una partecipazione a Ballando con le Stelle come ballerina. Dunque ci sarà un cambio di rotta decisivo per l’ex volto di Mediaset, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi.

Le parole di addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset

Ecco il messaggio di addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset: “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo, non vi nascondo con grandissima sofferenza, che ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima ed affetto e ringraziandoli per avuto fiducia in me in tutti questi anni. La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì e quindi ringrazierò tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare. Credo che però questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato la possibilità a tutti noi di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono”.