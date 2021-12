Nello spazio social ‘Alex in the box’, Alessia Marcuzzi ha risposto alle domande più indiscrete dei fan: ecco la confessione intima.

Alessia Marcuzzi ha un rapporto molto forte coi suoi fan, che vogliono scoprire ogni segreto della sua vita privata. Nello spazio social, Alex in the box, la conduttrice, infatti, ha risposto a diverse domande dei fan, uno dei quali le ha chiesto qual era il posto più strano dove ha fatto l’amore. E lei ha prontamente risposto, fornendo pubblicamente una confessione intima.

ALESSIA MARCUZZI

Alessia Marcuzzi, il posto più strano dove ha fatto l’amore

Alessia Marcuzzi ha risposto a un fan che le ha chiesto qual era il posto più particolare e strano in cui si era abbandonata alla passione. La conduttrice ha risposto mediante lo spazio social Alex in the box, soddisfacendo la curiosità del suo seguace.

La Marcuzzi, infatti, ha rivelato – in una storia su Instagram, nella quale ha re-postato la domanda del follower – di aver fatto l’amore in aereo e che proprio quello era il posto più strano in cui aveva deciso di avere intimità col proprio partner.

L’amore per il marito e la collezione di vibratori

Qualche tempo fa, Alessia ha mostrato ai suoi fan anche la sua collezione di vibratori, che ha fatto letteralmente impazzire gli utenti sui social.

La donna, inoltre, ha ribadito il grande amore che prova per suo marito, Paolo Marconi Calabresi: “C’è solo lui”. Infine, un fan le ha chiesto di mostrargli la sua collezione di collant e lei ha risposto simpaticamente: “Ora tu mi devi spiegare che cosa ci fai? Già ho aperto il cassetto e ho fatto vedere i vibratori ed è successo un disastro… Ora i collant… Magari la vedi come una cosa sadomaso, ma io li uso come fascia per i capelli“.

