Il legale di Alessandro Impagnatiello, Sebastiano Sartori, ha fatto sapere di aver rinunciato al suo mandato.

L’avvocato di Alessandro Impagnatiello ha rinunciato al suo mandato e pertanto non sarà più il difensore del 30enne che il 27 maggio ha ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, al settimo mese di gravidanza. Il legale ha fatto sapere (stando a quanto riporta TgSky24): “Una questione tra me e il mio assistito”, e ancora: “Ho rinunciato al mandato per motivi connessi al rapporto fiduciario e dunque coperti da segreto professionale, null’altro”.

Alessandro Impagnatiello: l’avvocato rinuncia al mandato

Alessandro Impagnatiello è rinchiuso nel carcere di San Vittore dallo scorso 2 giugno, giorno in cui ha ammesso di aver commesso l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta del loro bambino. Il suo legale si è limitato a dire che sarebbe venuto a mandare un “rapporto fiduciario” tra lui e il suo assistito che, per oltre 4 giorni, ha cercato di depistare le indagini e ha incasellato menzogne volte a non far scoprire quali fossero state le tragiche sorte della sua fidanzata, che a luglio lo avrebbe reso padre per la seconda volta.

Impagnatiello – ha fatto sapere il legale – avrebbe fatto sapere dove fosse l’arma del delitto e avrebbe affermato di aver ucciso “senza un reale motivo” e “perché stressato dalla situazione”.

