Dopo aver denunciato via social una festa in tempo di Covid, Alessandro Gassmann è stato insultato e minacciato: lo sfogo.

Qualche giorno fa, Alessandro Gassmann ha denunciato via social un fatto increscioso. Mentre si trovava nella tranquillità della sua casa romana, l’attore ha avvertito un gran fracasso. Poco dopo si è reso conto che i suoi vicini stavano dando una festa, infischiandosene delle norme anti Covid-19. Queste, infatti, vietano ogni tipo di assembramento. Il suo sfogo, però, ha scatenato l’ira di molti, che l’hanno riempito di minacce e insulti.

Alessandro Gassmann minacciato e insultato

Da oltre un anno abbiamo a che fare con il Covid-19, ma ci sono ancora persone che non hanno imparato le regole. Qualcuno le rispetta alla lettera, mentre tanti altri se ne fregano. Lo sa bene Alessandro Gassmann che, qualche giorno fa, ha denunciato via social un festino privato. L’attore, mentre era nella sua casa romana, si è reso conto che i suoi vicini avevano organizzato un party, con tanto di musica e frastuono. A quel punto, ha deciso di parlare della cosa su Twitter, chiedendo ai fan se fosse giusto o meno chiamare la Polizia. Mentre alcuni hanno appoggiato il suo sfogo, altri lo hanno ricoperto di insulti e minacce. Raggiunto dall’Adnkronos, Alessandro ha dichiarato:

“Mi dispiace per le polemiche, e anche per gli insulti e le minacce che ho ricevuto. Quasi un anno e mezzo di pandemia ha esacerbato gli animi portando ad una rabbia diffusa. Mi dispiace soprattutto per mia moglie, che è spaventata e ringrazio chi invece mi sta mandando bellissimi messaggi“.

#AlessandroGassmann è un vero ONORE essere bloccata da te. E ribadisco il mio commento: tuo padre non lo sarebbe stato (fiero) di te. pic.twitter.com/HDsFLiNtc9 — silvanaester (@silvanadimuro) April 13, 2021

Insulti e minacce, ma anche solidarietà e affetto

Fortunatamente, Gassmann non ha ricevuto solo minacce e insulti, ma anche messaggi di solidarietà e affetto. L’attore non credeva che i suoi cinguettii potessero alzare un simile polverone.

Quanti lo hanno attaccato, gli hanno rimproverato soprattutto di essere stato una “spia“. Tanti altri, invece, hanno appoggiato il suo sfogo, suggerendogli di chiamare le forze dell’ordine.

Nonostante tutto, il pensiero di Alessandro è rivolto soprattutto alla moglie che, dopo quanto accaduto, ha paura ad uscire di casa. Infine, l’attore ha ribadito il suo pensiero: soltanto rispettando le regole alla lettera si potrà uscire dall’emergenza sanitaria.