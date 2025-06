Alessandra Mastronardi parla di Doppio Gioco, del ritorno con Max Tortora e del suo bagaglio di esperienze e delusioni.

Alessandra Mastronardi torna sul piccolo schermo con Doppio Gioco, la nuova serie televisiva targata Mediaset che la vede protagonista nel ruolo di Daria, una giocatrice d’azzardo infiltrata nei servizi segreti. Un personaggio inedito per l’attrice romana, che si confronta con una donna complessa, scaltra e tormentata. In un’intervista rilasciata a Fanpage, a pochi giorni da quella rilasciata a Verissimo, la Mastronardi ha raccontato le sfide di questo nuovo ruolo e le emozioni vissute sul set, dove ha ritrovato il collega Max Tortora.

Alessandra Mastronardi: il peso delle delusioni

Dopo quasi vent’anni da I Cesaroni, Alessandra Mastronardi e Max Tortora tornano a recitare insieme, regalando ai fan un’emozione nostalgica. L’attrice ha definito questo incontro “un regalo”, spiegando come la presenza dell’amico e collega abbia creato un clima familiare sul set: “Mi sono sentita a casa quando l’ho incontrato di nuovo” ha dichiarato.

Nel corso dell’intervista, Alessandra Mastronardi ha anche condiviso riflessioni personali sul percorso umano e professionale che l’ha condotta fino ai 40 anni. “Porto il peso di forti delusioni” ha ammesso con sincerità, riferendosi sia a esperienze sentimentali che lavorative. Tuttavia, l’attrice ha sottolineato l’importanza di vivere nel presente: “Sto cercando di imparare questa enorme lezione: concentrarsi sul qui e ora“.

L’addio ai Cesaroni

Il grande pubblico l’ha conosciuta come Eva in I Cesaroni, un ruolo che l’ha lanciata e che ancora oggi resta nel cuore degli spettatori. A distanza di anni, Mastronardi guarda al passato con gratitudine, ma non ha rimpianti per non aver preso parte ai nuovi episodi della serie: “Era un capitolo chiuso. Non sarebbe stato giusto tornare“. Un pensiero che riflette la consapevolezza maturata nel tempo.

Tuttavia, ha rivelato che guarderà la nuova stagione, e ha dichiarato: “Eva mi ha fatto conoscere al grande pubblico, devo tanto a lei e ai Cesaroni“.