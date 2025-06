La cantante Jessie J rivela di avere un tumore al seno in fase iniziale: si opererà e tornerà presto con nuova musica.

Jessie J ha commosso i fan con un toccante annuncio pubblicato ieri sera sui suoi canali social: l’artista britannica ha rivelato di avere un tumore al seno in fase iniziale. La cantante di Price Tag e Domino, tornata recentemente sulla scena musicale con i brani No Secrets e Living My Best Life, ha deciso di essere sincera con i suoi follower, condividendo un momento difficile della sua vita. Ma scopriamo che cosa è successo.

Jessie J: l’annuncio inaspettato preoccupa i fan

“Ci ho pensato a lungo prima di parlarne” ha scritto Jessie J nel post pubblicato su Instagram. “Ma chi mi conosce sa che ho sempre condiviso ogni parte della mia vita. E anche stavolta non voglio fare eccezione“.

La 37enne ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi: “Prima che uscisse ‘No Secrets’, mi è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale“, e di essere attualmente in preparazione per l’intervento chirurgico.

Dopo anni sotto contratto con Republic Records, Jessie J ha intrapreso un nuovo percorso da artista indipendente. Il mese scorso ha pubblicato i suoi primi brani senza etichetta, mostrando una ritrovata libertà artistica. Tuttavia, dietro le quinte, affrontava silenziosamente visite mediche e diagnosi.

Nonostante la paura e il dolore, la cantante ha voluto rassicurare i suoi fan: il tumore è stato individuato in una fase iniziale e la situazione è sotto controllo. Dopo il Summertime Ball, Jessie J sparirà per un po’ per sottoporsi all’operazione, ma ha già promesso che tornerà presto con nuova musica.

Jessie J: “Mi aggrappo alla parola ‘iniziale'”

Nel lungo messaggio condiviso online, Jessie J ha ribadito quanto sia difficile parlare apertamente di malattie così personali, soprattutto quando si è sotto i riflettori. ““Il cancro è una schifezza in qualsiasi forma, ma io mi aggrappo alla parola ‘precoce'”, ha dichiarato.

La cantante ha, poi, aggiunto: “Voglio essere trasparente, non solo per me stessa, ma anche per chi sta passando momenti simili o peggiori“. In poche ore la cantante inglese ha ricevuto un enorme affetto da parte dei fan.