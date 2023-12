Un durissimo compito di Alessandra Celentano ad alcuni ballerini di Amici ha generato il caos. La vendetta della maestra.

Come spesso accade dopo la classica puntata domenicale di Amici, in casetta gli studenti commentano quanto successo e ricevono, immediatamente, dei compiti per la settimana che sarà. In tal senso, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di “vendicarsi” con alcuni ballerini assegnando loro un compito sulla tecnica. Nel mirino della prof in modo particolare Kumo, Nicholas, Simone e Giovanni.

La vendetta di Alessandra Celentano ad Amici

Alessandra Celentano

Come anticipato, subito dopo la puntata domenicale di Amici, in casetta gli allievi hanno ricevuto un compito molto duro da parte della maestra Celentano. In particolare l’insegnante, a seguito di alcune frizioni con gli altri professori in tema “tecnica” dei danzatori, ha deciso di assegnare un lavoro ai vari Nicholas, Kumo, Simone e Giovanni.

Dopo aver letto il messaggio della prof, i ragazzi si sono confrontati con la decisione e non hanno certo preso bene quella che pare essere a tutti gli effetti una “vendetta” della maestra.

“Non voglio fare un compito per una ripicca”, ha detto Kumo facendo riferimento alle frizioni tra Todaro e la professoressa di classico. Nicholas è stato ancora più diretto: “Lei non crede che lo possiamo fare. Sa che non lo possiamo fare. Questa è una umiliazione”.

Anche Giovanni ha detto: “Lei penso voglia che tutti noi lo rifiutassimo perché così dimostrerebbe che Dustin ha più tecnica. Della serie ‘non toccatemi Dustin sulla tecnica'”.

Nicholas ha anche aggiunto: “Secondo me perde credibilità”, sottolineando il compito non conforme a determinati standard per i quattro ballerini chiamati in causa. Vedremo se la maestra vorrà rispondere in qualche modo.

Di seguito anche i post del programma con il compito della maestra e le reazioni dei ballerini:

Subito dopo la puntata di domenica in casetta arriva un compito per Nicholas, Kumo, Simone e Giovanni da parte della maestra Celentano! #Amici23 pic.twitter.com/xkYsCZUYC4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 4, 2023