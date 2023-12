Vita privata, sofferenze e amori. Simona Izzo si racconta e svela anche alcuni lati difficili vissuti riguardo la depressione bipolare.

Lunga intervista al Corriere della Sera per Simona Izzo. La nota attrice ha parlato a 360° della sua vita privata, dalla carriera agli amori, anche quelli che le hanno letteralmente salvato la vita come quello per Ricky Tognazzi che l’ha aiutata a superare la depressione bipolare.

Simona Izzo, la depressione e gli amori

Tra i vari passaggi dell’intervista, la Izzo ha raccontato: “Ho sofferto tanto, sono stata molto infelice. Una depressione bipolare che mi ha fatto passare metà della mia vita a letto. Per fortuna ho trovato Ricky”.

E proprio su Tognazzi: “Stiamo insieme da trentotto anni. È l’unica persona al mondo che ha sempre sopportato la variabilità del mio umore”, ha ammesso. Ancora sul noto attore: “È gentile, accudente, non è facile trovare un uomo accudente. Quando ero depressa e stavo a letto tutti, a cominciare da mia madre, mi avevano sempre esortato ad alzarmi. Ricky invece si sdraiava nel letto insieme a me. Ma ha sopportato anche le mie fasi maniacali: volevo scrivere, fare, lavorare, viaggiare. E lui mi accompagnava”.

Non è mancato anche un ricordo di come i due si sono conosciuti: “Era il 1986 e dovevo fare il mio primo film. Si intitolava “Parole e baci”, un tv movie al quale lavoravo con la mia gemella Rossella. È stato Berlusconi che mi ha fatto fare questo film. L’ho scelto per recitare nel film. Mi ricordava mio figlio, aveva lo stesso sguardo di mio figlio Francesco. Mi sono innamorata di Ricky all’istante, un colpo di fulmine”.

Le parole su Venditti

Tra gli altri amori della Izzo, anche Antonella Venditti che la donna chiama Antonio: “Non abbiamo rapporti. Abbiamo discusso fortemente per il compleanno dei quarant’anni di mio figlio. Oggi ne ha quarantasette. Io penso che il compleanno di un figlio vada condiviso, Antonio invece voleva fare la festa da solo”.

