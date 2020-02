Dove vive Alberto Urso: la casa a Messina del cantante

Scopriamo insieme dove vive Alberto Urso, il bel cantante lirico e vincitore di Amici 2019. Amante della buona cucina e legatissimo alla sua terra, ecco la sua casa!

Molte delle sue fan si saranno domandate dove vive Alberto Urso quando lascia la sua seconda casa, gli studi di registrazione. Da quanto si può vedere sui social è spesso a Messina, sua terra d’origine, anche se a volte possiamo vederlo taggato a Milano. Facciamo allora un tour virtuale della sua casa d’origine, quella dove ama rifugiarsi appena è possibile, dove ogni suo affetto viene mantenuto vivo e in cui la parola d’ordine è: buon cibo!

La casa di Alberto Urso

Alberto Urso, vincitore del talent Amici di Maria De Filippi nella 18esima edizione, ama trascorrere il tempo nella sua amata Messina. Lì ha tutti i suoi affetti più cari, i genitori, i nonni, ma anche il suo adorato Lucky, un barboncino nero. Ma come vive lontano dai riflettori?

Il salone

Il mood della casa è dato dallo stile barocco degli gli arredi. È come se il tempo si fosse fermato in quel piccolo angolo di mondo che Alberto chiama Casa. A prima vista il salone sembra quasi uscito da una fiaba, come se fosse l’interno della dimora di un principe.

Le pareti sono bianche, ma è lo stile dei mobili a rendere la stanza ricca di particolari. I divani finemente decorati si accompagnano ad un tavolo d’altri tempi, in legno scuro con intarsi magistrali. Uno specchio rotondo con bordatura dorata, anch’essa decorata, permette a chiunque di potersi specchiare senza fatica.

Un orologio molto antico segna il passare del tempo, che in questa casa sembra essersi fermato.

Nella stessa stanza un pianoforte a coda, il piccolo gioiello di Alberto, che ama suonare per allietare se stesso.

Il parquet sul pavimento scalda la stanza e i molteplici quadri appesi alle pareti rendono più familiare l’ambiente.

Una stanza che nel suo stile, gioca timidamente coi contrasti. La grande vetrina posta nel salone è candida come la neve e va ad evidenziare la finezza delle porcellane al suo interno. In quest’angolo della casa la porcellana si può vedere spesso dal candelabro posto a decorazione del tavolo, al vaso che riporta un motivo di limoni dal profumo di Sicilia dino ad arrivare al meraviglioso leone che, come un guardiano, regna e scruta l’ambiente nella sua fredda immobilità.

Il gusto nell’arredamento, fine ed oculato, ci riporta anche a sedie decorate e foderate con pizzi e merletti di impeccabile fattura. In questa casa non si può non farsi abbracciare dal calore della meravigliosa Messina.

La cucina

La cucina, si sa, è il cuore di ogni casa e Alberto Urso, lo sa bene. Amante del buon cibo, si mostra spesso in questa stanza con succulente pietanze davanti a sé. È in stile classico, sui toni caldi del legno, ma super accessoriata, pronta per poter cucinare succulenti banchetti per la famiglia.

Fonte foto: https://www.instagram.com/albertourso_official