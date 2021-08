La coppia reale di Monaco, stando ad alcuni giornali europei, sarebbe ai ferri corti

Alberto e Charlène, coppia reale di Monaco, non convivono più dallo scorso gennaio. È l’inserto di Le Figaro, Madame Figaro, a lanciare la notizia. Charlène Lynette Wittstocke sarebbe in Sudafrica, ufficialmente per un’infezione alle vie aeree superiori. Un altro giornale, stavolta il tedesco Bunte, avrebbe notizie della principessa consorte in cerca di una proprietà da acquistare nei pressi di Johannesburg. Che stia cercando di non tornare più a Monaco?

Chi è la Principessa consorte:

Charlène Lynette Wittstock è stata una nuotatrice e modella. Ha partecipato ai giochi olimpici di Sydney nel 2000 nella staffetta 4×100. Prima del matrimonio è stata impegnata con il nuotatore Massimiliano Rosolino. Con il Principe Alberto II di Monaco è legata dal 2006, mentre il fidanzamento ufficiale è arrivato solamente nel 2010. Il 2 luglio 2011 i due si sono sposati a Monaco. Ad Alberto ha dato una coppia di gemelli, Gabriella e Giacomo, nati il 10 dicembre 2014.