L’albero di Natale a Milano per quest’anno avrà come sponsor Coca-Cola e farà parte di un progetto solidale a sostegno del Banco Alimentare.

Come da tradizione, anche per questo 2020 piazza Duomo a Milano ospiterà il simbolico albero di Natale. Quest’anno però, a sponsorizzare l’albero ci sarà Coca-Cola Italia che sarà anche al fianco dei cittadini con un’iniziativa pensata per sostenere il Banco Alimentare.

Come sottolineato dal presidente della onlus, Giovanni Bruno, in quest’anno particolare sarà ancora più importante aiutare chi ha bisogno. Ci aspetta un Natale diverso dagli altri in questo 2020 segnato dall’emergenza sanitaria ed economica. Proprio per questo motivo ora più che mai ogni iniziativa solidale assume un valore ancora più importante.

Natale in piazza Duomo e l’iniziativa “Il Natale degli Alberi”

L’albero di Natale che adornerà piazza Duomo a Milano fa parte del progetto Il Natale degli Alberi ideato da Marco Balich. L’iniziativa, donata al Comune di Milano da parte della Fondazione Bracco, prevede che siano predisposti alberi in ogni quartiere e non solo nel centro della città.

Duomo di Milano

In piazza Duomo, inoltre, ci sarà un grande albero principale illuminato dai colori Coca-Cola (bianco e rosso), le cui luci saranno visibili da molti punti del capoluogo lombardo. A circondare l’abete centrale ci saranno poi degli alberelli più piccoli che verranno successivamente trapiantati in diversi punti della città. L’obiettivo del progetto Il Natale degli Alberi è quello di riaccendere la città e diffondere per le strade lo spirito di solidarietà, ma anche di accoglienza.

A Milano un Natale solidale accanto al Banco Alimentare

Anche quest’anno proseguono le iniziative solidali grazie anche al supporto di Coca-Cola Italia. Un sostegno che va avanti da quattro anni e proprio in questo 2020 diventa ancora più decisivo.

Sabato 28 novembre è in programma la giornata nazionale della colletta alimentare, l’evento solidale che prosegue da un ventennio. Quest’anno però, l’organizzazione della logistica è resa più complicata proprio per via dell’emergenza sanitaria e del Dpcm atteso per le feste di Natale.

Anche qui entrerà in gioco il supporto di Coca-Cola che con uno dei suoi truck darà un grande aiuto ai tanti volontari che si occupano di distribuire pasti e prodotti alimentari a chi ne ha bisogno.