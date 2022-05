Hanno fatto il giro del web le immagini di Blanco palpato da una fan durante il concerto: Alba Parietti ha voluto dire la sua sull’argomento.

Alba Parietti non ci sta e commenta in modo piuttosto duro il clamore che ha destato il recente concerto di Blanco durante il quale una fan ha palpeggiato il ragazzo nelle parti intime mentre lui cantava. Immagini che hanno fatto il giro del web e che hanno generato diversi commenti di condanna.

Alba Parietti e il caso Blanco

Alba Parietti

“Francamente a pensare a quello che succedeva sul palco con Jim Morrison e Mick Jagger a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 mi viene un po’ da ridere di fronte a questo gridare allo scandalo perché qualche fan ha palpeggiato Blanco mentre era immerso tra gli spettatori del suo concerto”, le parole di Alba Parietti rilasciate a Adnkronos. “Ogni gesto andrebbe circostanziato. Non mi pare che quanto accaduto possa essere paragonato al capoufficio che tocca la segretaria nel segreto delle stanze aziendali”.

Un concetto che la stessa showgirl spiega meglio: “Fra l’altro non mi pare che Blanco se ne sia neanche accorto. Ha commentato il concerto definendolo ‘un mare d’amore’. Il fenomeno delle groupies è sempre esistito. Dovremmo occuparci di cose più serie, di quando la violenza è nascosta e silenziosa. Qui mi pare più un fenomeno di ‘neobigottismo’, figlio di quel politicamente corretto applicato a tutto e a tutti i costi che sta diventando una condanna e che rischia di rendere tutte le esistenze ugualmente piatte”.

E in conclusione: “Leggendo i pezzi sul concerto di Blanco mi è venuta in mente una frase di ‘Bocca di Rosa’ di Fabrizio De Andrè: ‘si sa che la gente da buoni consigli, se non può più dare cattivo esempio’… Ecco: torniamo a vivere con un po’ di buon senso. A me quando non faranno più i complimenti, magari anche uno gridato per strada, dispiacerà. Con buona pace del catcalling!”, ha commentato la Parietti.

Di seguito un post con alcune immagini del concerto pubblicate su Instagram da Blanco:

Riproduzione riservata © 2022 - DG