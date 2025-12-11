Al Bano e Romina Power di nuovo ai ferri corti: svelati i motivi

Nuovo gelo tra Al Bano e Romina Power: nel libro di lei alcuni passaggi avrebbero ferito il cantante. Ecco cosa avrebbe riacceso la tensione.

Tra Al Bano e Romina Power sembrava essere tornata da tempo una serenità fragile ma preziosa, fatta di concerti condivisi, sorrisi sul palco e un equilibrio costruito dopo anni di alti e bassi. Eppure, negli ultimi giorni, nuove indiscrezioni hanno riacceso l’attenzione sulla coppia più iconica della musica italiana, lasciando intendere che dietro le quinte il clima sarebbe tornato teso. A far discutere, questa volta, non sarebbero state scelte artistiche o apparizioni pubbliche, ma alcune pagine che Romina Power avrebbe dedicato all’ex marito nel suo ultimo libro.

Il rapporto ritrovato… e poi incrinato

Per anni, Al Bano Carrisi e Romina Power hanno vissuto un alternarsi di pace e tensioni, segnando un legame che, nonostante la separazione, non ha mai smesso di attirare l’attenzione del pubblico. Dopo un lungo periodo di distacco, la coppia artistica era tornata a esibirsi insieme, conquistando platee internazionali con complicità, nostalgia e quella chimica naturale che li ha resi amatissimi.

Negli ultimi mesi però, alcuni segnali avevano già lasciato intuire un raffreddamento. In particolare, Romina Power si era pubblicamente dissociata dai concerti di Al Bano in Russia, confermandolo senza mezzi termini. Una presa di posizione che aveva irritato il cantante, tanto da definirla, secondo le indiscrezioni, “una coltellata mediatica”.

Questo episodio aveva incrinato la ritrovata armonia, ma secondo i recenti gossip sulla coppia non sarebbe stato l’ultimo motivo di tensione.

Romina Power – www.donnaglamour.it

Il nuovo libro di Romina Power e la reazione di Al Bano

Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, la causa del nuovo gelo sarebbe legata al volume Pensieri profondamente semplici, il recente libro di Romina Power. Alcuni passaggi riguarderebbero direttamente l’ex marito, toccando temi delicatissimi e provocando in lui dispiacere e irritazione.

In merito, si legge sulla rivista: “Nel suo ultimo libro Pensieri profondamente semplici, Romina Power non ha risparmiato l’ex marito Al Bano. Racconti sulla fine del loro amore, sulla dolorosa scomparsa della figlia Ylenia e sulla presunta richiesta di ritocchini”.

Secondo il magazine, queste affermazioni avrebbero riportato tensione nei rapporti, generando “dubbi e soprattutto dispiacere nel cantante di Cellino San Marco”. Una frattura che arriva dopo mesi non semplici, già segnati da divergenze pubbliche. A concludere il quadro, l’autore dell’indiscrezione, Giuseppe Candela, sottolinea come, nonostante i sorrisi condivisi sul palco, dietro le quinte il clima sarebbe tutt’altro che sereno.