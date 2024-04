Al Bano dice la sua sul mancato matrimonio con la sua compagna di vita, Loredana Lecciso, e svela dettagli inaspettati.

Al Bano, intervistato nella trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”, ha rivelato dettagli inediti sul suo rapporto con la compagna Loredana Lecciso. Il cantautore ha rivelato i motivi per cui hanno deciso di non sposarsi, e la verità non è quella che sembra.

Ma allora perché Al Bano e Loredana Lecciso non sono mai convolati a nozze? Ecco che cosa ha rivelato il cantante.

Al Bano e Loredana Lecciso: c’è stata la proposta?

Durante la chiacchierata con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, il cantante ha raccontato alcuni dettagli inediti del rapporto con Loredana.

A proposito del matrimonio, Al Bano ha rivelato: “Se è vero che ha rifiutato la mia proposta di matrimonio? Non serve più il matrimonio, abbiamo già fatto quell’esperienza, va bene così“.

Al Bano Carrisi

Ha, inoltre, svelato come sono arrivati a tale decisione: “La nostra decisione di non sposarsi “è una scelta comune. Mentalmente, grazie a Dio, siamo sposati da 24 anni ma per scaramanzia non abbiamo mai formalizzato“.

Loredana Lecciso aveva già espresso il suo punto di vista in un’intervista a Storie di Donne al Bivio, in cui ha sottolineato la serenità della loro relazione e la soddisfazione delle loro serate casalinghe a Cellino San Marco.

E così si chiude una volta per tutte il discorso sul matrimonio mai celebrato tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso.

Al Bano: la sua vita tra musica e vino

Oltre alla sua vita sentimentale, durante l’intervista si è trattato anche un aspetto meno privato. Infatti, gli intervistatori hanno chiesto ad Al Bano il motivo per cui non ha preso parte all’evento di Vinitaly quest’anno.

Il cantautore e produttore di vino ha raccontato: “Il mio direttore commerciale ha detto che non ne valeva più la pena, ho firmato più autografi lì, che altro“.