Antonino Spinalbese torna alla “normalità” e rivela il suo desiderio di condurre una vita lontano dai riflettori. Ma qualcosa non torna.

Dopo una breve parentesi al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha deciso di seguire il suo cuore e tornare nel mondo dei parrucchieri. Il giovane, noto per la sua relazione con Belen Rodriguez, ha sempre preferito la normalità alla fama. In un’intervista recente a Chi, ha condiviso il motivo dietro questa scelta.

L’ex vippone ha, infatti, scelto di tornare alla “normalità” e di riprendere il suo lavoro da parrucchiere nel suo salone, allontanandosi dai riflettori.

Antonino Spinalbese: dopo il GF Vip il ritorno alla normalità

Durante l’intervista a Chi, l’ex di Belen (e padre della piccola Luna Marì), ha rivelato: “Non sento la necessità di farmi conoscere“.

Il parrucchiere ha, poi, aggiunto: “Essere famosi ti toglie libertà. E io amo la normalità“. Gli anni trascorsi insieme a Belen sono stati molto diversi dalla sua vita prima dell’incontro con la showgirl, e adesso è pronto a tornare con i piedi per terra.

Antonino Spinalbese

Eppure, qualcosa non torna. Infatti, viene da chiedersi: ma se Antonino ama tanto la normalità, perché ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip?

Antonino Spinalbese: un papà in cerca di una vita semplice

Oltre alla sua carriera nel mondo della bellezza, Antonino è anche un padre devoto. Il suo legame con la figlia Luna Marì è evidente, e Spinalbese non perde occasione per dedicarle tempo di qualità.

Nell’intervista, infatti, ha descritto Luna Marì come “L’amore più grande e vero della sua vita“.

L’ex di Belen Rodriguez cerca, ogni volta che gli è possibile, di coccolarsi la sua bimba, di portarla al parco per farla giocare insieme ad altri bambini, e di farle vivere esperienze indimenticabili.

Solamente pochi giorni fa, proprio per amore della bambina, Antonino e Belen si sono ritrovati per festeggiare insieme le vacanze di Pasqua. Un nuovo inizio per la famiglia e una pace ritrovata che gli permetterà di trascorrere ancora più tempo con sua figlia.