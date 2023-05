In vista della serata speciale per il compleanno di Al Bano all’Arena di Verona, qualcosa non sembra andare per il verso giusto…

Il prossimo 18 maggio all’Arena di Verona, Al Bano sarà protagonista di un concerto evento per festeggiare il suo 80esimo compleanno. Una serata magica nella quale l’artista avrebbe voluto tutta la famiglia unita. Una situazione che, da quanto sembra, non sarà possibile per “colpa” di Romina Power e Loredana Lecciso…

Al Bano, festa rovinata per “colpa” di Romina e Loredana?

Al Bano Carrisi

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che in vista del prossimo 18 maggio e del concerto evento per gli 80 anni di Al Bano, qualcosa non andrà come previsto. Infatti, il desiderio del cantante di Cellino San Marco era quello di avere con sé tutta la famiglia e, quindi, di vedere riunite anche la sua attuale compagna Loredana Lecciso e la ex Romina Power, figli compresi.

Un sogno, decisamente. Infatti, come sottolineato da Leggo che cita Dagospia, la presenza della Lecciso avrebbe dato piuttosto fastidio all’ex moglie Romina, al punto da spingerla a lamentarsi costringendo l’attuale compagna dell’artista a fare un passo indietro.

Per questa occasione speciale e irripetibile, quindi, pare che accanto al cantante ci sarà solo Romina. Loredana, per quieto vivere, avrebbe accettato di rimanare in disparte per il bene dei suoi figli.

Staremo a vedere se effettivamente sarà così e se i diretti interessati commentaranno la vicenda. Ad ogni modo la serata speciale verrà trasmessa su Canale 5 per una serata dal titolo ‘4 volte 20’.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’artista:

Riproduzione riservata © 2023 - DG