Affari Tuoi, la partita sembra un flop ma il finale è sorprendente: ecco quanto ha vinto Laura

La concorrente della Lombardia è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 28 maggio 2025.

Ci sono puntate di Affari Tuoi in cui la fortuna non sembra proprio voler assistere i concorrenti, poi però arriva il colpo di coda inaspettato che fa partire la festa. E’ quanto è accaduto a Laura, la concorrente della Lombardia, che è stata la protagonista della puntata andata in onda su Rai mercoledì 28 maggio 2025. Ripercorriamo allora la sua partita e vediamo quanto ha vinto alla fine.

Affari Tuoi: la puntata di mercoledì 28 maggio 2025

Laura è stata accompagnata in studio dal fidanzato Giambattista e ha giocato con il pacco numero 5. La partita non è affatto iniziata bene: al primo tiro ha eliminato il premio da 75.000 euro. Poi ha chiamato tre pacchi blu ma anche quello da 300.000 euro. Prima della telefonata del Dottore ha tolto dal gioco il pacco da 0 euro. La prima offerta è stata di 20.000 euro che la concorrente ha però rifiutato.

Dopo aver eliminato i pacchi contenenti 1 euro, 30.000 euro e i Casoncelli, il Dottore ha offerto il cambio pacco ma Laura ha rifiutato la proposta. Nelle due chiamate successive ha eliminato i 200 euro e anche i 200.000 euro. Il Dottore le ho di nuovo proposto il cambio pacco e Laura lo ha rifiutato, salvo poi cambiare idea alla terza volta in cui le è stato proposto: a quel punto ha preso l’11, ha aperto il pacco numero 5 e ha scoperto che al suo interno c’erano i 20.000 euro.

Dopo aver eliminato altri pacchi blu ma anche quello da 100.000 euro, Laura ha scelto di andare alla Regione Fortunata. La prima regione chiamata è stata la Sicilia ma non era quella fortunata, poi ha chiamato il Molise e, tra l’entusiasmo del pubblico in studio, ha vinto i 50.000 euro.